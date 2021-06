Depuis un an, le prix moyen des logements à louer annoncés sur le populaire site de petites annonces Kijiji a augmenté de 8 % dans la grande région de Montréal. La hausse est encore plus marquée pour les appartements de quatre pièces et demie, dont le prix a augmenté de 11 %, et pour les plus grands logements, qui voient leur prix augmenter de près de 15 %.

Katia Gagnon La Presse

Pour en arriver à ces chiffres, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a analysé 57 000 annonces du site Kijiji, pour cinq régions métropolitaines à travers le Québec, soit Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Partout au Québec, de Longueuil à Trois-Rivières en passant par Victoriaville, Québec et Saguenay, la tendance est la même : les prix grimpent, et parfois fortement.

En moyenne, pour l’ensemble des logements à louer, la hausse est de près de 12 % en un an pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke, de 12 % pour celle de Trois-Rivières, de 8 % dans la RMR de Montréal et de 4 % dans celles de Québec et de Saguenay.

En janvier dernier, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indiquait que le prix moyen des loyers avait augmenté de 4,2 % à Montréal en 2020. C’était la plus forte hausse depuis 2003. L’étude du RCLALQ, qui braque les projecteurs sur les logements qui sont remis sur le marché, montre que des hausses plus importantes surviennent lors des changements de locataires.

« Cela montre à quel point les loyers explosent lorsqu’il y a un changement de locataire », notent les auteurs de l’étude.

« On est en train de perdre la bataille »

L’étude du RCLALQ confirme également l’énorme écart entre le prix moyen des loyers établi par la même SCHL, qui inclut l’ensemble des loyers payés au Québec, et le prix des logements qui sont remis sur le marché, donc à louer sur le site de Kijiji. Les derniers chiffres de la SCHL établissent à 903 $, en moyenne, le loyer mensuel pour un quatre pièces et demie à Montréal. La recension du RCLALQ montre plutôt que ce même appartement se loue 1349 $ en moyenne sur Kijiji.

« On est en train de perdre la bataille du logement abordable au Québec, conclut Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ. Ça va être de plus en plus difficile de se loger à faible coût. »

Et cette hausse des loyers est particulièrement salée dans certains quartiers de Montréal. Dans LaSalle, la hausse moyenne du prix des loyers par rapport à l’an dernier dépasse les 10 %. Dans Anjou–Saint-Léonard, on parle de près de 14 %. Dans Pointe-aux-Trembles, de 15 %. Dans la couronne nord de Montréal, la hausse atteint presque les 20 % et sur la Rive-Sud, elle se chiffre à 21 %. Des chiffres « hallucinants », estime Maxime Roy-Allard.

Le RCLALQ en conclut qu’un registre des loyers s’impose. Cet outil permettrait, selon lui, de renseigner adéquatement les nouveaux locataires sur le prix que payait le locataire précédent. En théorie, les propriétaires sont tenus de remplir la section G du bail, qui fait état de ces informations. Mais souvent, « on va omettre de remplir cette section, ou alors elle va être remplie, mais le locataire n’a aucun moyen de contre-vérifier ces informations », dit M. Roy-Allard.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) s’oppose pour sa part à un tel registre. Pour elle, les propriétaires omettent de remplir la section G parce que les augmentations de loyer annuelles suggérées par le Tribunal administratif du logement sont si dérisoires que le propriétaire n’a d’autre choix que d’augmenter fortement le loyer lorsque le logement est remis sur le marché.

« On ne peut pas avoir, à Montréal, des loyers qui sont la moitié de ce qu’on retrouve dans d’autres grandes villes, alors que les coûts de construction, de rénovation… tout cela n’est pas la moitié de ce qu’on paie ailleurs ! », a déclaré le porte-parole de la CORPIQ, Hans Brouillette, dans nos pages en mai dernier. Sur une longue période, la hausse du salaire moyen dépasse la hausse moyenne des loyers à Montréal, estime-t-il.

Prix moyen d’un logement de quatre pièces et demie et écart avec 2020 RMR Montréal : 1349 $/+ 11 % RMR Québec : 969 $/+ 7 % RMR Sherbrooke : 839 $/+ 16 % RMR Trois-Rivières : 728 $/+ 16 % RMR Saguenay : 755 $/+ 10 % Source : RCLALQ