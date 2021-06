Le bilan officiel indique neuf morts, mais plus de 150 personnes manquent encore à l’appel, trois jours après la tragédie.

Les quatre Canadiens figurant peut-être parmi les victimes de l’effondrement d’un immeuble à condos, dans la banlieue de Miami, viennent de trois familles différentes, a indiqué Affaires mondiales Canada, dimanche.

Jacob Serebrin La Presse Canadienne

Plus tôt, le ministère avait dit qu’il s’agissait de quatre Canadiens de deux familles différentes. Il a corrigé le tir quelques heures plus tard. De plus, il confirme que ces quatre personnes figurent parmi celles manquant à l’appel.

Affaires mondiales Canada dit avoir obtenu des « informations préliminaires ».

« Les représentants consulaires canadiens à Miami sont en contact avec les autorités locales pour obtenir plus de renseignements, a écrit une porte-parole, Ciara Trudeau, dans un courriel. Ces représentants sont également en contact avec les familles affectées. »

Le ministère ne donnera aucune autre précision, mentionnant la loi sur la confidentialité.

Le bilan officiel indique neuf morts, mais plus de 150 personnes manquent encore à l’appel, trois jours après la tragédie.

En plus des quatre nouveaux corps découverts dans les décombres, la mairesse de Miami-Dale, Daniella Levine Cara, a indiqué que des restes humains avaient aussi été retrouvés, ce qui laisse craindre que le bilan des victimes s’alourdisse.

Les restes sont examinés par un médecin légiste. Les autorités sont en train d’obtenir des échantillons d’ADN auprès des familles des disparus pour aider à leur identification.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les Nouvelles.