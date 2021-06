L’archevêque de Montréal, Christian Lépine, a présenté ses excuses aux communautés autochtones vendredi. Une déclaration qui survient une semaine après que le premier ministre Justin Trudeau a demandé à l’Église catholique à reconnaître son rôle dans l’administration des pensionnats autochtones.

Coralie Laplante La Presse

« Les pensionnats autochtones ont brisé des vies ; celle des familles et des communautés, à qui on arrachait leurs enfants », a affirmé l’archevêque.

Monseigneur Christian Lépine a célébré une messe dans la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au centre-ville de Montréal, en mémoire des enfants autochtones qui ont perdu la vie dans les pensionnats.

Cette déclaration survient à la suite de la découverte des restes de 215 enfants autochtones à proximité de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le chef de la Première Nation TK’emlups te Secwépemc, Rosanne Casimir, a confirmé la découverte des dépouilles des victimes le 27 mai.

« Je tiens à joindre ma voix aux leurs et à présenter mes excuses les plus sincères pour les souffrances causées aux familles et aux communautés autochtones au Canada », a déclaré Monseigneur Lépine.

Une responsabilité partagée, selon l’archevêque

Questionné à savoir si l’Église avait un rôle à jouer dans l’administration des pensionnats autochtones, Mgr Christian Lépine a répondu que « c’est difficile à juger jusqu’à ce point-là, parce que dans la mesure où il y avait une visée d’assimilation, c’était l’objectif ».

« Dans la mesure où c’était dans un contexte d’école catholique, qu’on confiait aux communautés religieuses, catholiques d’opérer ces pensionnats, c’était à la fois canadien et catholique si on veut », a-t-il déclaré.

« L’éducation c’est une valeur, mais quand on se sert de l’éducation pour assimiler ceux qui nous précédaient au Canada c’est un drame », a ajouté l’archevêque, en indiquant que la politique d’assimilation est responsable de cette situation.