Environnement

110 mégawatts d’électricité propre

Une centrale solaire géante inaugurée au Chili

(Santiago du Chili) Le Chili a inauguré mardi la première centrale solaire thermique d’Amérique latine, dans le désert d’Atacama, le plus sec et le plus ensoleillé du monde, un projet qui doit aider le pays a atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.