(Montréal) De jeunes Inuits placés dans des centres jeunesse du sud de la province y voient leurs droits culturels et à l’éducation bafoués.

Roxanne Ocampo

La Presse Canadienne

Ces enfants et adolescents en difficulté d’adaptation sont déracinés de leur communauté et hébergés dans la métropole, faute de services au Nunavik. Or, ces centres n’assurent pas adéquatement la préservation de leur langue et de leur culture, ni même leur scolarisation.

C’est la conclusion d’une enquête menée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sur des unités du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et d’autres sous l’égide du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, à Dorval.

La commission explique avoir décidé de faire enquête après qu’il eut été rapporté dans les médias que de jeunes autochtones ne pouvaient pas parler leur propre langue dans des unités de réadaptation.

En cours de route, on a décidé d’élargir l’enquête au-delà du droit de parler l’inuktitut lorsque la commission a découvert des manquements sur le plan de leur éducation.

Plusieurs cohortes de jeunes Inuits hébergés par les services de protection de la jeunesse n’ont pas été scolarisées sur une période d’au moins dix ans, a-t-on constaté.

Certains ont plutôt reçu des services de tutorat non qualifiants octroyés de manière sporadique par une agence privée, mais il n’y a pas de données sur la proportion de jeunes concernés, peut-on lire dans le rapport dévoilé mercredi.

Cette situation, que la CDPDJ qualifie de « chronique », serait liée à la lourdeur des démarches administratives pour que ces enfants puissent apprendre dans une langue qu’ils maîtrisent. En effet, les enfants inuits peuvent faire leurs études en anglais au Nunavik, mais ils doivent obtenir l’autorisation du ministère de l’Éducation pour les poursuivre dans la même langue à l’extérieur de leur communauté.

La CDPDJ souligne le manque d’initiative du ministère, des commissions scolaires et des directeurs de la protection de la jeunesse face aux problèmes entourant l’admissibilité de ces jeunes à l’enseignement en anglais.

La vice-présidente responsable du mandat jeunesse de la CDPDJ, Suzanne Arpin, a fait parvenir une lettre au ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, pour l’inviter à revoir la loi 101 en conséquence.

Le cabinet du ministre n’a pas immédiatement donné suite à une demande de commentaire de La Presse Canadienne, mercredi.

Dans un communiqué transmis en après-midi, d’autres ministres concernés ont dit accueillir favorablement les recommandations de la commission en ce qui a trait à la scolarisation.

La situation est « intolérable » et sera réglée « rapidement et de manière permanente », peut-on lire dans un communiqué signé conjointement par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Coupés de leurs langue et culture

Or, les recommandations de la CDPDJ ne s’arrêtent pas à l’accès à l’éducation.

Elles s’alignent par ailleurs avec des appels à l’action déjà lancés par la Commission Viens, dont le rapport sur les relations entre les Autochtones et certains services publics a été déposé il y a plus d’un an et demi.

Quant au droit de parler librement l’inuktitut, la CDPDJ a observé des pratiques de surveillance pouvant faire en sorte que des jeunes se sentent contraints de communiquer en anglais entre eux, même en l’absence de règles formelles à cet effet.

Et d’autres se retrouvent même sans qui que ce soit avec qui échanger en inuktitut dans leur unité.

La CDPDJ prône des contacts plus réguliers avec leur famille, à la fois par des moyens technologiques et des visites dans leur communauté. Aucun seuil de visites annuelles n’est présentement respecté, souligne-t-on.

Selon la commission, les barrières de la langue et de la culture nuisent à la capacité des intervenants d’offrir des services adaptés. Des services d’interprètes sont de mise et les jeunes devraient avoir voix au chapitre pour la programmation d’activités dans leur unité, avance-t-elle. Un plan d’action de sécurisation culturelle développé en collaboration avec les communautés autochtones s’impose également.

Finalement, la commission recommande la création d’un système de réadaptation autonome au Nunavik, ce qui s’inscrit déjà dans les plans de la Régie régionale des services de santé et services sociaux, afin d’éviter cet éloignement en premier lieu.