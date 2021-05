(Trois-Rivières) Ce n’était pas la première fois que Joyce Echaquan vivait de mauvaises expériences à l’hôpital de Joliette, a rapporté son conjoint, Carol Dubé, jeudi. Son témoignage a permis d’apprendre que Mme Echaquan souffrait d’insuffisance cardiaque et était diabétique. Il a exprimé avoir eu de la difficulté à obtenir des réponses sur les circonstances de la mort de sa femme dans les heures qui ont suivi.

Fanny Lévesque

La Presse

Le conjoint de Joyce Echaquan, Carol Dubé, a livré un témoignage poignant, mais contenant plusieurs éléments sur la séquence des évènements qui ont précédé la mort de l’Atikamekw de 37 ans. Il a raconté que Mme Echaquan était anxieuse avant de se présenter à l’hôpital de Joliette. Elle y allait environ une fois par mois pour des suivis de santé.

Elle a été admise le 26 septembre parce qu’elle se plaignait de douleurs au ventre. Elle a quitté Manawan en ambulance et Carol Dubé est demeuré à la maison pour s’occuper des enfants. Le couple a sept enfants. Ce n’est que lundi le 28 septembre que des proches l’ont alerté de vidéos troublantes qui circulaient sur les réseaux sociaux. Il avait échangé des messages textes avec Mme Echaquan et lui avait parlé le matin même.

Selon ses dires, sa voix était bonne et ses propos cohérents. Il a tenté d’appeler à l’hôpital pour tenter d’obtenir des réponses quant à l’état de sa femme. Il a rapporté que la ligne a été coupée à deux reprises. La troisième fois, on l’aurait mis en attente pendant une vingtaine de minutes. Il a fini par raccrocher lui-même.

C’est une proche qui s’est déplacée à l’hôpital de Joliette qui l’a mis au courant des dernières nouvelles. Joyce Echaquan n’allait pas bien et on l’avait amené en salle de réanimation, a-t-il relaté devant la coroner.

Dans les heures qui ont suivi, Carol Dubé s’est réfugié chez une tante, toujours à Manawan. C’est à cet endroit qu’on lui a annoncé officiellement le décès de Joyce Echaquan. Des policiers étaient sur place ainsi que le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa. C’est aussi à ce moment qu’on lui a montré les vidéos.

Le lendemain, le 29 septembre, Carol Dubé, a pu rencontrer un médecin à l’hôpital de Joliette. Cet entretien aurait duré une heure. On lui aurait rapporté que Mme Echaquan était décédée d’une mort naturelle. On lui aurait dit à ce moment qu’il n’y aurait pas d’autopsie.

Selon M. Dubé, le couple avait vécu par le passé des expériences négatives à l’hôpital de Joliette.

Joyce Echaquan a subi trois avortements au fil des années. Selon le conjoint, à deux reprises, Mme Echaquan en était à 25 semaines de grossesse. On lui aurait « fait des pressions » pour qu’elle choisisse l’avortement, a relaté le conjoint. Joyce Echaquan souffrait de problème de santé depuis son sixième enfant, en 2014. Ces grossesses étaient donc risquées pour elle, a poursuivi M. Dubé.

Ces avortements ont profondément bouleversé Mme Echaquan, a dit M. Dubé. À d’autres occasions, lors de suivis médicaux la défunte aurait rapporté à M. Dubé que le personnel soignant était « déplaisant » avec elle.

À un autre moment, en 2017 cette fois, M. Dubé a allégué qu’une infirmière « avait pincé » Mme Echaquan alors qu’elle dormait. Les choses auraient mal tourné et la sécurité a dû être appelée, a expliqué M. Dubé.

Carol Dubé livre son témoignage en français. Il est accompagné par un interprète judiciaire atikamekw.

Début des travaux

Au jour 1 de l’enquête publique du coroner sur la mort troublante de Joyce Echaquan, son conjoint, Carol Dubé, a dit se sentir prêt à traverser cet éprouvant exercice. L’avocat de la famille Echaquan espère que les gouvernements sont à l’écoute et que cette enquête permettra de s’attaquer « à des enjeux systémiques ».

Le moment était solennel. Les membres de la communauté atikamekw réunis devant le palais de justice de Trois-Rivières ont pris un temps de silence pour écouter la prière d’un aîné. Carol Dubé, entouré de ses enfants, a pris la parole. « Je me sens prêt, je me sens confiant », a-t-il lancé devant les journalistes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Carol Dubé s’est adressé aux médias en compagnie de l’avocat Patrick Martin-Ménard.

Vêtu d’une chemise mauve - couleur en mémoire de Joyce Echaquan -, il a pris soin de lire une courte déclaration avant le début des travaux du coroner. Il sera le deuxième témoin entendu jeudi au palais de justice de Trois-Rivières. Treize jours d’audiences sont prévus pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Joyce Echaquan. L’Atikamekw de 37 ans est morte le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette sous une pluie d’insultes racistes du personnel soignant.

Cette mère de sept enfants a eu le réflexe d’amorcer une diffusion en direct sur sa page Facebook. Dans une vidéo qui a provoqué l’indignation générale, on la voit se tordant de douleur, hurlant pour « qu’on vienne [la] chercher » alors que deux travailleuses de la santé l’insultent. Elle est morte dans les heures qui ont suivi.

« Je suis comme vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas à quoi m’attendre, je ne sais pas ce que nous allons apprendre, je vais écouter chaque témoignage », a poursuivi Carol Dubé. L’avocat Me Patrick Martin-Ménard représente la famille Echaquan dans cette affaire.

« C’est une étape importante, c’est le premier moment où l’on pourra avoir des réponses à nos nombreuses questions, je pense que la famille avait très hâte à ce jour. Maintenant, on va pouvoir entendre de nombreux témoins et la coroner pourra faire enquête », a-t-il affirmé. « On espère aussi que cette enquête-là va permettre de faire la lumière non seulement sur ce qui est arrivé à Joyce, mais aussi sur des enjeux davantage systémiques, notamment au niveau de l’accès aux soins de santé », a-t-il ajouté.

En entrevue à La Presse à la veille du début des travaux, Me Patrick Martin-Ménard affirmait que l’histoire tragique de Joyce Echaquan n’est « pas un cas isolé ou extrême », il est « l’emblème d’une problématique beaucoup plus large » et l’enquête publique du coroner sur sa mort sera « une excellente occasion d’en parler ».

Le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, et le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, sont sur place. L’exercice sera difficile, mais nécessaire. Le chef Awashish le voit même comme un moment d’offrir « une certaine éducation, une sensibilisation dans le public ». Le chef Ottawa et lui estiment que les Québécois réclament aussi du changement dans le traitement réservé aux Premières Nations.