La présidente et chef de la direction de Loto-Québec, Lynne Roiter, quittera ses fonctions dans les prochaines semaines, après plus de 35 ans de carrière au sein de la société d’État. Celle qui aura été la première femme à occuper ce poste prend le chemin de la retraite.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Mme Roiter a fait un travail remarquable tout au long de sa carrière, et elle a contribué au succès et au développement de cette société d’État importante pour les Québécois. Elle a été un exemple d’intégrité et de dévouement au service public. Je tiens à la remercier pour ses années de service », a indiqué le ministre des Finances, Eric Girard, dans un bref communiqué diffusé mercredi en soirée.

C’est en 1985 que Mme Roiter était entrée chez Loto-Québec, d’abord comme directrice des affaires juridiques. Dès 1996, et jusqu’en 2017, elle a ensuite occupé le poste de secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique.

Membre du Barreau du Québec et considérée comme un « pilier » dans l’organisation, la femme d’expérience était présidente et chef de la direction depuis le 31 mai 2017. Elle l’avait aussi été de façon intérimaire quelques mois auparavant, après que son prédécesseur Simon Patenaude eut été admis à l’hôpital à la suite d’un incident cardiaque. Ce dernier a rendu l’âme le 28 octobre 2016, à l’âge de 58 ans.

Son successeur sera Jean-François Bergeron, qui était depuis deux ans chef de la direction de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Celui qui a aussi été vice-président de la Société des alcools du Québec (SAQ) prendra les commandes de Loto-Québec à partir du 1er juin prochain.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Bergeron

De son côté, le ministre Girard se dit convaincu que M. Bergeron saura poursuivre le travail « et relever les nombreux défis qui se présenteront au cours des prochaines années ».

L’arrivée de Jean-François Bergeron se fait alors que les fermetures de casinos et de salons de jeu, ainsi que d’autres interruptions temporaires d’activités à cause de la pandémie de COVID-19, ont grandement affecté Loto-Québec cette année. En octobre, à mi-chemin dans son année financière, l’organisation avait déjà vu son bénéfice divisé par quatre.

Sous pression, Mme Roiter avait alors été dans « l’obligation de prendre des mesures pour assurer la saine gestion […] dans ce contexte de baisse considérable des revenus », ce qui avait mené à plus de 4000 mises à pied à l’époque.