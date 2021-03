Politique

Élus fédéraux

Des menaces en série

(Ottawa) Alerte à la bombe, lettres suspectes, filature, vandalisme : Justin Trudeau et des ministres fédéraux sont la cible de menaces qui débordent de la sphère du web. Entre janvier et octobre 2020, on a recensé 276 incidents menaçants, selon des documents obtenus par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.