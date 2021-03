Legault et Labeaume scelleront un accord sur le tramway mercredi

(Québec) Le premier ministre François Legault rencontrera mercredi le maire de Québec Régis Labeaume pour sceller un accord sur le nouveau tracé du tramway.

Tommy Chouinard

La Presse

À la suite d’un déblocage dans les discussions au cours des derniers jours, le gouvernement et la Ville se sont entendus pour un trajet d’Est en Ouest — du secteur Le Gendre près du IKEA, où un nouveau « quartier de l’innovation » prendra forme, jusque dans d’Estimauville. Pour avoir un tronçon plus long que prévu vers l’Est, on retranche le tronçon Nord vers Charlesbourg.

Le tramway était en voie de coûter près de 300 millions $ plus cher que prévu. La facture est ramenée à l’enveloppe initiale de 3,3 milliards avec les changements adoptés lors des discussions.

Le gouvernement Legault voulait une meilleure desserte des banlieues de la part de la Ville. Il va rapatrier ce dossier au ministère des Transports. De nouveaux parcours d’autobus et l’ajout de voies réservées seront annoncés ultérieurement au bénéfice de la périphérie Nord (aussi bien Lac-Beauport que Val-Bélair, par exemple). Un budget distinct de celui du tramway sera créé.

Il n’est pas prévu que messieurs Legault et Labeaume tiennent une conférence de presse mercredi. Le gouvernement devra confirmer les modifications au projet au conseil des ministres. Le maire pourra aller en appel de propositions.