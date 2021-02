Le rapport de la vérificatrice générale du Canada souligne l’augmentation de l’activité ferroviaire, notant, par exemple, qu’entre 2017 et 2018, la quantité de mazout et de pétrole brut transportés par train a fait un bond de plus de 45 %.

(Ottawa) Plus de sept ans après l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, la vérificatrice générale du Canada constate que le ministère fédéral des Transports ne surveille pas adéquatement la sécurité des voyageurs et des marchandises sur rail.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Dans un rapport déposé jeudi après-midi aux Communes, Karen Hogan rapporte qu’il y a eu « d’importantes améliorations » de la surveillance, mais que le gouvernement fédéral ne réussit pas à déterminer si sa surveillance améliore la sécurité ferroviaire.

« C’est là la grosse lacune que nous avons soulevée », a-t-elle fait remarquer au cours d’une conférence de presse téléphonique pour commenter son rapport.

« Si on va investir du temps et de l’énergie, on devrait être en mesure de savoir si l’activité améliore vraiment la sécurité », a-t-elle insisté.

« Cette intensification du trafic ferroviaire entraîne l’usure des voies ferrées, ce qui peut présenter des risques supplémentaires pour la sécurité », fait-on remarquer. On s’inquiète également de « l’augmentation des terres aménagées à proximité des opérations ferroviaires » et « du prolongement des voies ferrées dans les zones urbaines ».

Et pourtant, le ministère fédéral des Transports n’arrive pas, non plus, à mesurer l’efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies de chemin de fer.

« Le Ministère n’avait pas fourni de directives suffisamment détaillées aux compagnies de chemin de fer pour qu’elles produisent leurs données sur la sécurité. Par conséquent, les renseignements étaient parfois incomplets, de qualité inégale ou présentés tardivement », écrit-on.

Le rapport relève également que le ministère des Transports ne réussit pas à mesurer l’efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies de chemin de fer.

Le bureau du vérificateur général qui surveille les activités du gouvernement fédéral s’était déjà penché sur ces questions en 2013, quelques semaines avant la tragédie à Lac-Mégantic. Et ses recommandations d’alors n’ont pas été « entièrement mises en œuvre », selon Mme Hogan.

« Huit ans après notre dernière vérification, il reste beaucoup à faire », s’est étonnée Mme Hogan.

Transports Canada dit accepter toutes les recommandations et promet de faire mieux.