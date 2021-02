PHOTO FOURNIE PAR LA GRC, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Washington) L’avocat de Patrik Mathews a vainement contesté, mardi au Maryland, l’admissibilité de certaines preuves déposées contre l’ancien réserviste des Forces canadiennes et présumé néonazi.

James McCarten

La Presse Canadienne

Mathews et son coaccusé, Brian Lemley Jr., espéraient convaincre le juge Theodore Chuang, de la Cour de district, de ne pas admettre certaines preuves qu’ils estimaient préjudiciables. Joseph Balter, l’avocat de Mathews, avait demandé mardi que la plupart des preuves d’écoute électronique, de courriels et de géolocalisation ne soient pas admises au procès, parce que les mandats de perquisition auraient violé les droits constitutionnels de son client.

Mais le juge Chuang a statué dès mardi que les mandats utilisés pour obtenir cette preuve répondaient à des normes suffisantes.

Recruteur pour un groupe suprémaciste blanc

Les procureurs américains et les avocats de la défense des deux hommes ont pris part à une audience virtuelle, mardi, pour discuter de requêtes visant à éliminer une montagne de preuves d’écoute électronique, de courriels et de géolocalisation.

Mathews, un ancien sapeur de combat de la Réserve, avait disparu de Beauséjour, au Manitoba, en août 2019, à la suite d’informations dans les médias alléguant qu’il était un recruteur pour « The Base », un groupe suprémaciste blanc. Cette organisation vient d’ailleurs d’être ajoutée par le gouvernement canadien à la « liste des entités terroristes du Code criminel », en tant que « groupe extrémiste violent motivé par des raisons idéologiques », comme les « Proud Boys ».

Mathews a été arrêté aux États-Unis cinq mois plus tard, en janvier 2020, avec Lemley et William Bilbrough, dans le cadre d’une enquête plus large du FBI sur le groupe suprémaciste. Les procureurs soutiennent que les trois hommes fomentaient un complot élaboré pour provoquer une « guerre raciale » aux États-Unis.

Création d’un « État blanc »

Ils accusent Mathews d’avoir préconisé le meurtre de gens, l’empoisonnement de l’eau potable et le déraillement de trains dans le but d’inciter à une guerre civile au nom de la création d’un « État blanc ». Ils l’accusent aussi d’avoir planifié des actes violents à commettre pendant un grand rassemblement proarmes en Virginie.

Mathews fait face à quatre chefs d’accusation : deux d’être un étranger en possession d’une arme à feu et deux autres de transport d’une arme à feu à travers les frontières de l’État avec l’intention de commettre un crime.

Son avocat a plaidé mardi que dans leur zèle à cibler les membres de l’organisation « The Base » pour un crime à caractère haineux, les enquêteurs américains avaient outrepassé les limites de la loi et violé le droit de son client à la liberté d’expression.

L’avocat de Lemley, Ned Smock, a plaidé dans le même sens, soulignant qu’une caméra et des micros clandestins n’étaient pas nécessaires, compte tenu de la facilité avec laquelle le groupe a été infiltré par un agent double. Même un journaliste du quotidien Winnipeg Free Press, qui avait révélé les liens de Mathews avec « The Base », a pu pénétrer dans le groupe, a soutenu Me Smock.

« Toutes ces informations auraient pu être obtenues en continuant […] les opérations d’infiltration », a-t-il plaidé pour contester, en vain, l’admissibilité de ces preuves.

Le troisième accusé dans cette affaire, William Bilbrough, a plaidé coupable en décembre de deux chefs d’accusation, y compris le transport illégal d’un étranger, et il a admis dans son accord de plaidoyer qu’il était membre de l’organisation suprémaciste « The Base ». Il a été condamné à cinq ans de prison.