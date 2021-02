Violent trafiquant de drogue

La Cour suprême refuse d'entendre Samir Arif

(Mont-Saint-Hilaire) La Cour suprême du Canada refuse d’entendre l’ultime appel de Samir Arif, condamné à 11 ans de prison pour une longue liste de crimes incluant voies de fait, extorsion, vol et trafic de stupéfiants. Les faits rapportés dans les documents judiciaires remontent à 2015 et 2016 dans la région de Mont-Saint-Hilaire et de McMasterville.