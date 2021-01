Patrick Lagacé Chronique

Au front, dans leurs mots

Il y a une dizaine de jours, j’ai contacté une douzaine de soignants travaillant dans les unités COVID et de soins intensifs d’hôpitaux de la région de Montréal. Ma demande était simple : après un quart de travail, envoyez-moi un message pour me raconter votre journée… Huit d’entre eux m’ont répondu, en m’envoyant des messages vocaux ou écrits à toute heure du jour et de la nuit, pour réfléchir sans contrainte à ce qu’ils vivent ces jours-ci.