Les flocons sont tombés… et les branches d’arbres aussi. La tempête hivernale qui s’est abattue sur la province samedi a causé quelques tracas aux résidants de certains quartiers montréalais.

Mayssa Ferah

La Presse

Dans plusieurs quartiers montréalais, d’imposantes branches d’arbres sont tombées sur les trottoirs ou les voitures stationnées en bordure de la route.

Des travailleurs d’Hydro-Québec retiraient des branches prises dans des fils électriques dimanche matin dans les secteurs de Villeray, Rosemont et de la Petite Italie.

En avant-midi, les trottoirs de la ville étaient tapissés d’un épais manteau blanc et ses parcs toujours décorés de nombreux bonshommes de neige. Les déneigeuses s’activent dans ce décor féérique pour dégager les routes avant l’apparition de la vague de froid à venir. « Il faut se dépêcher pour ne pas que les bancs de neige se transforment en bloc de glace », explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Sur la rue Boyer dans Rosemont–Petite-Patrie

Dans la plupart des régions du Québec, les chutes de neige se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques secteurs, comme Matane, Rimouski et Sept-Îles, étaient toujours touchés par des alertes météorologiques d’Environnement Canada dimanche après-midi.

Le Grand Montréal a reçu entre 15 et 25 centimètres de neige, alors que l’Estrie et la Beauce ont reçu entre 5 et 15 centimètres au total. Dans les Laurentides, Lanaudière, en Mauricie et à Charlevoix, on estime qu’entre 25 et 35 centimètres sont tombés, selon Environnement Canada.