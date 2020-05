Le rappeur montréalais Rod le Stod a mis en ligne une vidéo qui a fait beaucoup de bruit lundi, puisqu’il met en scène Dr Horacio Arruda dansant, sourire aux lèvres, sur une nouvelle création de l’artiste.

Véronique Lauzon

La Presse

La chanson Oragio parle du déconfinement, de la crise de la COVID-19 et rend hommage au travail de François Legault et du directeur national de santé publique. Dans la vidéo, on peut voir Rod le Stod et Horacio Arruda exécuter une chorégraphie que le rappeur a intitulée « la danse du confinement ».

Le gagnant du Festival international de la chanson de Granby a mentionné sur les réseaux sociaux que les « profits de la vente et de l’écoute de la chanson seront remis à un organisme venant en aide aux jeunes itinérants de Montréal ».

« Un moment de folie qui vous procurera un sourire garanti ! », a écrit Rod le Stod, à propos de sa nouvelle chanson.

Dès que la vidéo a été mise en ligne, des internautes ont manifesté leur malaise et leur indignation, certains déplorant que le directeur de santé publique se soit placé dans cette situation inusitée dans un contexte de crise.

Lundi après-midi, France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal, organisme qui devait recevoir une partie des recettes provenant de la vidéo, s’est dissociée de cette initiative, en affirmant « ne pas avoir été consultée » avant sa diffusion.

« Selon nous, le temps de diffuser cette vidéo n’est pas encore venu. En raison du malaise que nous éprouvons et en soutien aux personnes touchées de près par cette situation de crise, dont des personnes en situation d’itinérance, nous préférons nous en dissocier », a écrit Mme Labelle sur la page Facebook de l’organisme.