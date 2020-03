(Lachute) C’est le souvenir d’une jeune fille impliquée dans sa communauté, souriante et au regard rempli de bonté qui a été évoqué à l’église Sainte-Anastasie lors des funérailles d’Océane Boyer, dont le meurtre violent survenu la semaine dernière a secoué toute la communauté de Lachute, dans les Laurentides.

Mayssa Ferah

La Presse

Avant même que les portes de l’église Sainte-Anastasie s’ouvrent aux visiteurs, ceux venus rendre un dernier hommage à la jeune victime pleuraient déjà à chaudes larmes. L’infinie tristesse et l’incompréhension se lisaient sur tous les visages, vendredi matin à Lachute.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Des citoyens émus attendent d'entrer dans l'église.

À l’intérieur de l’église, ils sont plusieurs à lancer des regards consternés et émus au portrait d’Océane Boyer, entouré de fleurs multicolores, puis à sa famille. Un peu plus loin, des parents incapables d’expliquer l’inconcevable réconfortent leurs enfants, venus célébrer la mémoire de leur camarade disparue.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L'urne et un portrait d'Océane Boyer dans la voiture des pompes funèbres.

Au milieu de la salle, les membres de la famille d’Océane Boyer recevaient les condoléances d’une communauté éplorée. De longues étreintes suivies de témoignages du soutien étaient offerts aux parents de l’adolescente. Caroline Sarrazin et Francis Boyer peinaient à retenir leurs larmes en chuchotant leurs sincères remerciements, le visage marqué par la souffrance de devoir dire adieu à leur fille.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les proches d'Océane Boyer: son frère Olivier, son père Francis Boyer, sa mère Caroline Sarrazin et sa soeur Cassandre.

Plus tard, le curé Robert Lemire a décrit la perte d’Océane Boyer comme un drame incroyable qui ne peut laisser indifférent, tout en offrant des messages de résilience et d’espoir qui célébraient sa vie. Proche de la famille, il a baptisé Océane Boyer des années auparavant, dans cette même église où avait lieu les funérailles de la jeune fille partie trop tôt. Il a souligné « sa capacité d’aimer et de rire et son engagement dans sa communauté, notamment à la maison des jeunes ».

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le curé Robert Lemire transporte un portrait d'Océane Boyer à l'extérieur de l'église.

Espoir et résilience

« À toi petit ange, que de là-haut tu puisses t’épanouir. […] Ton passage fut trop court, mais nous sommes fiers de t’avoir connu », ont écrit les tantes d’Océan Boyer dans un touchant témoignage livré en avant-midi devant une foule en pleurs.

En hommage à « leur petite boule d’énergie », plusieurs membres de la famille, dont son oncle Mario Noël, se sont fait tatouer le nom d’Océane, « pour la garder avec eux à tout jamais. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L'oncle d'Océane Boyer, Mario Noël, montre son tatouage.

Amis et cousins ont décrit la jeune fille comme « une petite fleur qui n’avait pas fini de fleurir » et qui allait cruellement leur manquer. Ces discours ponctués de profonds sanglots ont été suivi par un solo de guitare et l’interprétation de Je t’aime petite fleur une chanson écrite pour Océane Boyer. Les paroles ont suscité énormément d’émotion parmi ceux présents. « Partie comme ca sans avertir, on t’a arraché ton sourire », pouvait-on entendre dans un couplet dédié aux parents de la victime et à son frère Olivier et sa soeur Cassandre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une mère émue après la cérémonie.

Malgré la colère et l’indignation palpables, les circonstances tragiques autour du décès de la jeune fille ont peu été évoquées. François Sénécal, un ami de longue date du couple, est accusé du meurtre au premier degré de l’adolescente. Il risque donc la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK François Sénécal est accusé du meurtre au premier degré d'Océane Boyer.

L’homme de 51 ans, qui connaissait Océane Boyer depuis sa naissance, s’est présenté au palais de justice de Saint-Jérôme mercredi dernier. Le dossier doit se poursuivre le 20 mars prochain.

L’envolée d’une colombe à l’extérieur de l’église a marqué la fin de la cérémonie. De l’autre côté de la rue, des gens observaient depuis leur balcon la centaine de personnes aux yeux rougis par les pleurs, réunie aux côtés de la famille dans ce douloureux moment.