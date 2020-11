Natalité en pleine pandémie

Pas de baby-boom à l’horizon

Rien n’indique que la pandémie et le confinement aient amené les Québécois à redoubler d’ardeur conjugale. De coup de fil en coup de fil aux quatre coins de la province, une même réponse, conforme aux prédictions des démographes : non, il n’y a aucun baby-boom à l’horizon et il est possible que les naissances soient légèrement à la baisse au cours des prochains mois.