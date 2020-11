Agressions à l’arme blanche à Québec

Le suspect Carl Girouard formellement accusé de deux meurtres

(Québec) La capitale nationale s’est réveillée douloureusement dimanche après une « nuit d’horreur » pendant laquelle un homme a sillonné les rues du Vieux-Québec, armé d’un sabre japonais, et a tué 2 personnes, en plus de faire cinq blessés. Le suspect, Carl Girouard, un homme de 24 ans qui réside à Sainte-Thérèse, a été formellement accusé en fin d’après-midi dimanche au palais de justice de Québec. Il fait face à deux accusations de meurtre au premier degré ainsi qu’à cinq accusations de tentatives de meurtre. Selon le Service de police de la Ville de Québec, le suspect aurait agi dans l’objectif de faire le plus de victimes possible.