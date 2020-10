Denis Lessard Analyse

Course au PQ

Surveillez le deuxième

(Québec) Venu au micro lors d’un conseil national, un militant péquiste avait eu cette observation révélatrice. Les militants réunis ne devraient pas oublier qu’ils avaient déjà choisi le chef le plus pressé sur la route de la souveraineté, Pierre Karl Péladeau. Et après son départ, pour le remplacer, ils avaient élu le seul candidat qui promettait de ne pas tenir de référendum sur la souveraineté : Jean-François Lisée. Ce sera mercredi, le 7 octobre, le quatrième anniversaire de la victoire de Lisée. Et jeudi dernier, c’était le deuxième anniversaire de la pire défaite du Parti québécois (PQ), ramené à seulement neuf sièges. Le slalom idéologique ne vous emporte pas seulement de gauche à droite, mais aussi de haut en bas.