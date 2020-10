Les 1600 élèves de l’école secondaire Heritage, à Saint-Hubert, ont été évacués vendredi soir sous une pluie battante après avoir été placés en confinement « préventif » en après-midi. Des menaces « visant des étudiants » ont été acheminées à la direction de l’établissement.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a érigé un périmètre de protection autour de l’école, peu après 15 h. Un suspect de 14 ans a été arrêté à son domicile situé à Chambly. Selon la police, les menaces ont été proférées sur internet et étaient « somme toute sérieuses ».

Des intervenants psychosociaux ont été dépêchés sur les lieux pour intervenir auprès des élèves évacués.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Via un message diffusé sur le site web de l’école, la directrice Sujata Saha a confirmé que la menace était venue « d’une personne qui ne fréquente pas » l’école secondaire. Elle a indiqué que la police de Longueuil va rester sur les lieux « pour le reste de la journée », et que « l'enquête prend plus de temps que prévu ».

« Il s'agit d'une mesure de précaution et n'implique aucun étudiant ou membre du personnel d'Heritage. Notre sécurité n'est pas en danger », a ajouté Mme Saha, en assurant que les autobus attendent à proximité, et transporteront les étudiants chez eux une fois que ceux-ci auront été évacués par les policiers.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Entre-temps, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les évènements. Des enquêteurs ainsi que des policiers ont été appelés en renfort, sur le chemin de Chambly.