Stéphane Laporte Chronique

La fête du télétravail

La fête du Travail. Dans l’ancien temps, c’est-à-dire 2019 en reculant, c’était une fête dont on ne saisissait pas trop le sens. On prenait le congé, bien sûr, avec joie. On accepte toujours un congé, quel qu’il soit. Il y aurait la fête des aubergines au calendrier, on ne s’y opposerait pas. Peu importe la raison, si vous nous donnez congé, on est d’accord avec vous. La fête des minous ? Yeah ! La fête des minous ! La fête des brouettes ? Yeah ! La fête des brouettes ! On ne s’opposera jamais à une journée de farniente.