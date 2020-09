(Montréal) C’est finalement la comédienne et productrice Marie-Anne Alepin qui succédera à Maxime Laporte à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

La Presse Canadienne

Elle vient d’être élue à ce poste par le conseil général de l’organisme, elle qui était déjà première vice-présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Mme Alepin succède ainsi à Maxime Laporte, qui a annoncé son départ au cours des derniers jours, lui qui était en poste depuis 2014.

Mme Alepin devient la deuxième femme à occuper ce poste, après Nicole Boudreau, de 1986 à 1989.

Elle se donne comme mission de continuer le combat pour la langue française et celui de travailler à l’indépendance du Québec. De plus, comme elle vient du milieu culturel, elle espère raffermir les liens entre la Société Saint-Jean-Baptiste et le milieu artistique.