(Montréal) Conclure une entente avec Québec sur le renouvellement des conventions collectives d’ici le 30 septembre n’est « pas une cible » pour la CSQ, qui préfère prendre son temps pour régler les problèmes « énormes » dans les réseaux, notamment dans celui de l’éducation.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

En entrevue avec La Presse Canadienne, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier, a dit croire que l’arrivée à la présidence du Conseil du trésor de Sonia Lebel, en remplacement de Christian Dubé, allait « donner un nouveau souffle » à la négociation des conventions collectives pour le demi-million d’employés de l’État.

Cette négociation a commencé au début de l’année et n’a pas vraiment été interrompue, ni pendant le plus fort de la crise du coronavirus ni pendant l’été.

La semaine dernière, en entrevue, le nouveau coordonnateur de la négociation à la FTQ, Marc Ranger, avait dit croire possible une entente avec Québec d’ici le 30 septembre, à la condition que le gouvernement bouge, modifie ses offres. Québec offre 1,75 % d’augmentation la première année, puis 1,75 % et 1,5 %. Mais Mme Éthier dit préférer prendre son temps.