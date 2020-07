Chères lectrices, chers lecteurs,

Pierre-Elliott LEVASSEUR

Président de La Presse

Au cours des derniers mois, nous vous avons fait part de nos préoccupations quant à la diminution des revenus publicitaires liée à la crise de la COVID-19. Afin de poursuivre notre mission, nous avons entre autres introduit un nouveau concept de vidéo publicitaire dès l’ouverture de l’édition de La Presse+.

Pour le seul mois de mai, La Presse a enregistré des gains de 400 000 $ avec cette vidéo. Par cette initiative et d’autres qui seront mises en place au cours des prochains mois, La Presse entend réduire l’impact négatif de la crise actuelle.

En nous lisant chaque jour, en contribuant financièrement, mais également en visionnant la vidéo et en vous connectant à nos plateformes, vous nous aidez à poursuivre notre mission d’offrir un journalisme de qualité au plus grand nombre. Dans un monde de plus en plus numérique, il s’agit d’un rouage essentiel qui permet des débats respectueux et éclairés au sein de la société.

Lancement de l’authentification

Au cours des prochains jours, nous vous inviterons graduellement à vous créer un compte et à vous connecter à nos plateformes avec une adresse courriel et un mot de passe, comme c’est le cas pour de nombreux sites web et applications sur le marché.

L’authentification nous aide à améliorer notre offre publicitaire et à accroître la pertinence de nos campagnes. Elle nous permet également d’optimiser votre expérience dans chacune de nos plateformes numériques.

Par cette initiative, nous souhaitons aller chercher une plus grande part de revenus publicitaires qui se trouve aujourd’hui accaparée par quelques géants américains et créer par le fait même une offre concurrentielle attrayante dans le marché québécois. En acceptant de vous connecter, vous nous aidez à bâtir cette offre et contribuez ainsi à la pérennité de l’organisation.

Le partage de vos données personnelles est un sujet sensible, nous en sommes conscients. Nous vous assurons que La Presse applique des principes rigoureux de protection de la vie privée. Ainsi, nous nous engageons à ce que les renseignements personnels recueillis par La Presse ne soient pas vendus à des tiers.

Nous tenons, chères lectrices, chers lecteurs, à maintenir le lien de confiance qui nous unit et à conserver votre appui.

Je souhaite vous remercier pour votre soutien à notre mission essentielle et votre précieuse fidélité.

> Consultez notre politique de collecte et de protection de renseignements personnels