Photos de la canicule, vague de chaleur en ville. Une dame se garde au frais avec un parapluie et un breuvage glacé.

Pas de répit côté météo. Après la longue canicule qui affecte bien des régions au Québec, le centre et le sud de la province seront touchés par les restes de la tempête tropicale Fay. Dès samedi matin, jusqu’à 50 millimètres pourraient tomber sur certains secteurs.

Véronique Lauzon

La Presse

La vague de chaleur accablante continue d’affecter le sud du Québec. À Montréal, les températures ont dépassé vendredi les 35 degrés, avec un facteur humidex de plus de 43.

Le sud du Québec est d’ailleurs touché par une vague de chaleur exceptionnelle depuis le début du mois. Mis à part le 5 juillet, la température a dépassé la barre des 30 degrés chaque jour du mois. « Le record du nombre de jours avec des températures dépassant les 30 degrés a été établi en 1955 avec 17 jours », informe le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin. « En ce moment, on est à 9. »

Tout comme jeudi, Environnement Canada a ainsi émis un avertissement de chaleur pour vendredi puisque les conditions présentent « un risque élevé de malaises liés à la chaleur ». Il est recommandé de réduire ses activités extérieures et de boire beaucoup d’eau.

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE Photos de la canicule, vague de chaleur en ville. Une longue file d’attente pour accéder à la piscine Sir-Wilfrid-Laurier.

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE Photos de la canicule, vague de chaleur en ville. Hafid ne laisse pas la chaleur l’empêcher de s’entraîner dans le parc Sir-Wilfrid-Laurier.

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE La petite Sky (4 ans) est contente de manger son sundae qui fond à vue d’œil.

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE Photos de la canicule, vague de chaleur en ville. M. Groan prend une petite pause à l’ombre sur le parterre du quartier des spectacles. 1 /4







« Nous ne sommes pas au bout de nos peines, fait remarquer M. Bégin. Ce sera moins chaud, mais l’humidité sera très présente samedi, dimanche et lundi. Je dirais même que ce sera une période tropicale. »

La Ville de Montréal a d’ailleurs mis en branle vendredi son plan d’intervention en cas de chaleur extrême, qui comprend du porte-à-porte par le Service de sécurité incendie et le Service de police de la Ville, « afin de rejoindre les populations les plus vulnérables et de fournir des conseils de prévention dans certains secteurs priorisés », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Des bouteilles d’eau sont aussi distribuées aux personnes en situation d’itinérance.

La Ville a également prolongé les heures d’ouverture de ses jeux d’eau, piscines et pataugeoires. La plage de Verdun, qui était fermée jeudi, est maintenant ouverte, ainsi que celle du parc-nature du Cap-Saint-Jacques et du parc-nature de L’Île-Bizard. La plage Jean-Doré rouvrira samedi.

Les restes de la tempête tropicale Fay, qui longe la côte est américaine, toucheront le Québec samedi matin. Entre 20 et 40 millimètres de pluies sont attendus sur certaines régions du sud et du centre de la province. D’autres secteurs pourraient recevoir jusqu’à 50 millimètres. « L’essentiel des précipitations va tomber samedi pour le sud du Québec », précise M. Bégin.

Bien des agriculteurs doivent espérer cette pluie puisque, toujours selon Environnement Canada, la province n’a reçu que la moitié des précipitations normales au cours des 60 derniers jours. « Pour la plupart des régions, cette pluie-là est bienvenue. Elle va faire du bien. Elle va apaiser la situation des incendies de forêt », ajoute le météorologue.