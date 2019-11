Les premiers flocons feront leur apparition dans le Sud du Québec dès lundi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Environnement Canada prévoit une accumulation de neige allant de 15 à 20 cm dans les secteurs de Montréal, Laval, Longueuil et Châteauguay.

Les régions de Lanaudière et de l’Estrie seront également touchées.

Les automobilistes devront faire preuve de prudence face à des conditions routières qui pourraient s’avérer difficiles et une visibilité réduite. La glace noire, la poudrerie et une accumulation rapide de neige rendront les déplacements plus compliqués.

La Sûreté du Québec conseille aux Québécois de planifier leurs déplacements en conséquence. Les automobilistes qui n’ont pas encore leur installé leurs pneus d’hiver, ne sont pas dans l’illégalité, mais devraient opter si possible pour les transports en commun. On suggère également de toujours garder des distances sécuritaires entre les véhicules et d’adapter sa conduite aux conditions routières en diminuant sa vitesse.

La tempête se poursuivra également mardi.