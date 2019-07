Trop de latin pour la loi 101, selon un fonctionnaire

De plus, la loi 101 doit protéger le français, et le latin ne constitue pas exactement une menace en la matière, a souligné la justice.

Ce n'est pas la simple présence d'un mot en latin qui a poussé le Registraire des entreprises à refuser le nom de l'entreprise de M. Brunet. C'est plutôt que les fonctionnaires ont traduit le mot tributum en français et ont conclu qu'ils s'agissait d'un mot générique. Or, selon l'interprétation que l'organisation fait de la loi 101, « une dénomination sociale ne peut comporter deux [mots] génériques, particulièrement si l'un d'eux n'est pas en français ».

Plus tôt cet été, ses efforts ont été couronnés de succès. « Le Registraire ne peut faire une application mécanique » de ses politiques, ont tranché les juges administratifs Mario St-Pierre et François Landry. Tributum Solutions d'impôts pourra continuer à fonctionner sous ce nom.

M. Brunet était particulièrement en furie parce que le Registraire avait autorisé des noms semblables à deux reprises dans le passé pour son entreprise, dont Tributum Services d'impôts. C'est lors d'une nouvelle demande pour en changer la structure qu'on lui a dit que son nom n'était pas conforme.

« On est tout petits. On essaie de développer quelque chose, je mets une enseigne de quelque 2000 $ en avant du bureau, toute ma publicité et mon site web sont avec ce nom, on roule de même depuis deux ans et demi, et là tu me dis qu'il faut tout changer ? Ça n'a pas de sens », a-t-il déploré.

Il s'agit d'un « manque de cohérence » qui est toutefois permis dans la loi, a souligné le TAQ.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, responsable des communications du Registraire des entreprises, n'a pas rappelé La Presse hier. L'avocat qui a représenté ses intérêts n'a pas non plus rappelé.