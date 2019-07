Début de la grève à la SEPAQ

Des manifestations étaient en cours en début de journée et des piquets de grève ont été érigés.

Les débrayages de quelque 300 membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont lieu au Manoir Morency et au Parc des Chutes-Montmorency, au siège social de la Société des établissements de plein air du Québec, à Québec, au Camping des Voltigeurs à Drummondville, au Centre touristique du Lac-Kénogami et au Centre touristique du Lac-Simon.

À partir de samedi, la deuxième phase de la grève devrait être tenue par les quelque 1500 membres du SFPQ qui travaillent dans 23 établissements, dont les parcs nationaux du Bic, de la Gaspésie, des îles-de-Boucherville, du Mont-Mégantic et du Mont-Saint-Bruno, en plus du Gite-du-Mont-Albert à Sainte-Anne-des-Monts.

Cette deuxième phase de la grève surviendra en même temps que le début des vacances de la construction au Québec.

La SEPAQ a dit croire qu'une deuxième offre salariale déposée lundi soir constituait une avancée sérieuse dans les négociations. Elle a demandé mardi soir l'intervention d'un conciliateur du ministère du Travail, de l'Emploi et la Solidarité sociale.

L'organisation a affirmé qu'elle ferait tout en son pouvoir pour conserver l'accessibilité des établissements ciblés par la grève, qui demeurent ouverts.

Les salaires sont le principal point en litige. Les travailleurs sont pour la plupart saisonniers: guides de pêche, guides de chasse, préposés à l'accueil, gardes-parcs et préposés aux terrains. Plusieurs gagnent 13 $ ou 14 $ l'heure, selon le syndicat.