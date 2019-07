 Zones inondables: nouvelle carte, nouvelles « erreurs » 

(Québec) La nouvelle carte des « zones d'intervention spéciale » (ZIS) où un moratoire interdit la construction dans les secteurs inondables comporte encore des « erreurs », selon des élus municipaux. Cinq villes de la Montérégie sont encore touchées par la mesure, même si elles n'ont jamais été frappées par les crues de 2017 et de 2019.

Le ministère des Affaires municipales a présenté, hier, la nouvelle mouture des ZIS. Ces zones sont ciblées par une interdiction temporaire de rebâtir des maisons endommagées par les inondations. Toute nouvelle construction est également proscrite.

Cette mesure vise à donner le temps au gouvernement Legault de revoir de fond en comble les règles qui encadrent la construction dans les zones vulnérables. Elle a cependant été critiquée par des citoyens qui craignent une chute de la valeur de leur maison.

Québec a reconnu que la première délimitation des ZIS, publiée en juin, reposait sur une cartographie inexacte. La nouvelle version publiée hier est moins étendue. Elle compte 149 000 propriétés, dont 98 000 résidences, soit une baisse de 20 % par rapport à la première carte.

Au total, 31 municipalités ont été soustraites à l'application du moratoire. Elles se trouvent en grande partie dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Certaines municipalités du Grand Montréal ont également été exclues, notamment Blainville, Sainte-Thérèse et Dollard-des-Ormeaux. En revanche, la grande majorité des villes de la Montérégie, de l'Outaouais et des Laurentides, celles qui ont été le plus durement touchées par les crues, restent soumises au moratoire.

Déception

Ce résultat déçoit le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bousez. Car une partie des municipalités de Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Les Cèdres et Pointe-des-Cascades sont toujours ciblées par le moratoire alors qu'elles n'ont pas été touchées par les inondations des dernières années.

À ses yeux, il est clair que les nouvelles délimitations des ZIS comportent toujours des « erreurs ». Il reproche au gouvernement de ne pas avoir consulté davantage les autorités municipales.

« Ce qu'on déplore surtout, c'est le stress que nos citoyens vivent, dénonce M. Bousez Il y a des pertes fiscales pour les municipalités, mais au-delà de cela, il y a des êtres humains qui vivent des drames, qui vivent dans l'angoisse. »

Le maire de Saint-Zotique, Yvon Chiasson, confirme que 17 propriétés de sa ville restent visées par le moratoire. Du nombre, un résidant est maintenant incapable de vendre sa maison, et un autre ne peut obtenir de permis pour rebâtir la sienne. Ni l'une ni l'autre de ces propriétés n'avaient été touchés par les crues.

D'autres citoyens craignent de ne plus pouvoir s'assurer ou de voir la valeur de leur propriété chuter, indique le maire Chiasson.

« C'est un préjudice, à mon avis, a-t-il déploré. Le lac Saint-François ne peut pas monter parce qu'il est contrôlé par deux barrages. »

La députée du Parti libéral, Marie-Claude Nichols, représente Vaudreuil. Elle dénonce « l'incompétence » du gouvernement Legault qui, selon elle, n'a pas apporté les correctifs nécessaires à la délimitation des ZIS.

« Je trouve ça plate pour les citoyens, a-t-elle déploré. C'est le gouvernement qui a créé cette situation et il ne corrige pas grand-chose. Une résidence, une maison, c'est l'investissement d'une vie. [...] Je trouve ça triste qu'on ne tienne pas compte du côté humain. »

Révision possible

Au cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, on a indiqué que les délimitations des ZIS font toujours l'objet d'une analyse. Les citoyens qui souhaitent s'y soustraire ont jusqu'au 19 août pour demander une révision. Il est donc possible que les citoyens de la MRC Vaudreuil-Soulanges puissent profiter d'un répit.

« Si des ajustements doivent être faits, ils le seront très rapidement », a indiqué la porte-parole de la ministre, Bénédicte Trottier-Lavoie. Elle a aussi assuré que des échanges ont toujours lieu au niveau administratif pour finaliser la délimitation des ZIS.

Le moratoire a provoqué une vive résistance ces dernières semaines. Pas moins de 5600 personnes ont participé aux assemblées publiques organisées par Québec début juillet. Et 3200 citoyens ont communiqué avec le Ministère par courriel.

Assurances

La ministre Laforest a dit avoir pris acte des préoccupations exprimées au cours des dernières semaines. Elle s'est faite rassurante, hier, pour les citoyens touchés par le moratoire.

« On a parlé avec le Bureau d'assurance du Canada, a-t-elle dit. Toutes les conversations me laissent croire que les primes n'augmenteront pas. »

Cette information a cependant été en partie contredite par le Bureau d'assurance du Canada (BAC). Celui-ci confirme que ceux dont la maison se trouve dans une ZIS pourraient avoir plus de difficulté à contracter une police d'assurance inondation.

Les compagnies d'assurances vont en effet tenir compte des délimitations des ZIS avant de déterminer si elles offrent ce produit, et à quel coût, a indiqué la porte-parole du BAC, Anne Morin.

« S'il y a un historique et que la personne se trouve dans une zone à risque, l'assurance inondation va possiblement être plus difficile à souscrire ou va être plus coûteuse », a-t-elle indiqué.

En revanche, a-t-elle ajouté, l'inclusion dans une ZIS n'empêchera pas un propriétaire de souscrire à une police qui couvre le vent, le feu, le vol ou le vandalisme.