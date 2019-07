 Zones inondables : «On n'a plus de maison, et on n'a plus de projet» 

Raphael Pirro, Martin Croteau, Janie Gosselin, Gabriel Béland

La Presse La Presse Suivre @gabrielbeland Après avoir longtemps exploité une crèmerie, Louis Pinsonneault et sa femme, Robin Pope, se sont offert un nouveau terrain à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour se bâtir une maison... et une retraite. C'était avant que la parcelle de terre, qui n'a pas été inondée ces dernières années, figure parmi les « zones d'intervention spéciales », statut qui rend impossible toute construction. Petite lueur d'espoir : des propriétaires pourront échapper au moratoire, puisque le gouvernement Legault a confirmé que des erreurs s'étaient glissées dans la nouvelle cartographie.

Consultation à Vaudreuil-Soulanges : feu nourri contre la nouvelle cartographie La nouvelle cartographie des zones inondables a un goût amer pour Louis Pinsonneault et sa femme, Robin Pope. Après avoir exploité une crémerie populaire pendant un quart de siècle, ces résidants de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot avaient de grands projets pour leur retraite. Des projets aujourd'hui en péril. En janvier dernier, le couple s'est offert un terrain sur lequel il prévoyait se construire une nouvelle maison, à un demi-kilomètre de sa résidence actuelle. Les démarches étaient bien avancées : avant l'achat du terrain, il s'est assuré d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour la construction d'une maison délivrées par la municipalité. Plans de technologues, plans d'ingénieurs pour la fondation, plan d'arpentage, plans d'implantation : M. Pinsonneault et Mme Pope ont tout soumis au conseil de leur municipalité.

Agrandir Plans de technologues, plans d'ingénieurs pour la fondation, plan d'arpentage, plans d'implantation : M. Pinsonneault et Mme Pope ont tout soumis au conseil de leur municipalité. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à l'annonce du décret sur les zones inondables, il y a deux semaines. PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Tout a été approuvé par le conseil. Le feu vert a été donné. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à l'annonce du décret sur les zones inondables, il y a deux semaines, soit deux jours avant la délivrance de leur permis de construction. La nouvelle cartographie incluait leur nouveau terrain. Ni leur maison actuelle ni leur nouveau terrain n'ont été inondés ces dernières années. Auparavant, ils n'avaient jamais été considérés comme en zone inondable. Or, 450 000 $ sont passés dans le projet de maison, « une très grande portion » de leurs fonds de retraite. Le couple ne sait toujours pas comment se dénouera cette histoire. « On n'a plus de maison, et on n'a plus de projet », dit M. Pinsonneault.

« On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas construire sur notre nouveau terrain ? » – Louis Pinsonneault

Pour aider à financer leur projet, M. Pinsonneault et Mme Pope ont mis leur maison en vente en janvier dernier, soit au moment même où l'acquisition du terrain était faite. L'emménagement devait se faire à la fin du mois d'août, mais aujourd'hui, même ce projet est sur la glace : ils ne savent pas où ils vivront à la fin de l'année. M. Pinsonneault et Mme Pope se sont présentés hier à l'une des consultations publiques sur le sujet, qui se déroulait à l'hôtel Château Vaudreuil, afin de faire connaître leur histoire et de trouver réponses à leurs questions. Ils n'étaient pas les seuls.

Agrandir Des résidants de Vaudreuil-Soulanges, de Saint-Anicet, de Rigaud, de Saint-Zotique, de Coteau-du-Lac, notamment, sont venus témoigner de leur confusion et, dans bien des cas, exprimer leur mécontentement. PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Des cartes brouillées Quelque 300 résidants de Vaudreuil-Soulanges et des environs - de Saint-Anicet, de Rigaud, de Saint-Zotique, de Coteau-du-Lac, notamment - sont venus témoigner de leur confusion et, dans bien des cas, exprimer leur mécontentement. Il manquait de place pour accueillir tout le monde : il y avait des gens debout le long des murs, des gens au fond de la salle, des gens à l'extérieur. Même des agents d'aide psychosociale avaient été mobilisés en prévision de cette assemblée qui s'annonçait houleuse. Les commentaires les plus acerbes étaient les plus chaudement applaudis. Bien des gens ont raconté une histoire qui faisait écho à celle de M. Pinsonneault. Beaucoup estiment que leurs propriétés n'auraient pas dû être considérées comme en zones inondables. Mme Pope s'est présentée au micro pour un commentaire bien senti. « C'est clair que le gouvernement a mis la charrue devant les boeufs dans cette affaire. Combien de gens y a-t-il dans votre armée de bureaucrates qui devront corriger le tir ? », a-t-elle demandé aux membres du gouvernement présents, dont Yannick Gignac, directeur régional de la Montérégie pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. « Tic-toc, le temps file ! a ajouté Mme Pope. J'avais des entrepreneurs prêts à travailler, j'ai une vie à vivre, et je n'ai pas 20 ans pour attendre que le gouvernement répare les pots cassés. »

« Il y a des gens ici qui n'ont jamais vu une goutte d'eau sur leur terrain et qui seront ajoutés à la pile de réelles victimes économiques des inondations sans raison. Nos maisons sont nos filets de sécurité, et vous les avez déchirés. » – Robin Pope

D'autres intervenants, à l'instar de Mme Pope, n'y sont pas allés de main morte non plus. Parmi ceux-ci se trouvait Raymond Allard de Vaudreuil-Dorion : « Avec une carte comportant autant de faussetés, le gouvernement s'expose à une action collective », a-t-il déclaré au micro sous un tonnerre d'applaudissements. Même le maire de Saint-Anicet, Gino Moretti, en a profité pour vilipender le gouvernement. « Beaucoup de projets sont présentement en attente. Des citoyens viennent se plaindre et j'essaie de gérer ça, même s'il n'y a pas d'inondations dans notre coin ! » Les membres du gouvernement ont tenté de calmer le jeu en rappelant que des corrections allaient « bientôt » être apportées à la carte actuelle. Zones inondables : le moratoire basé sur une délimitation erronée

Agrandir Certains secteurs de Mirabel, comme celui de Saint-Canut, sont visés par le moratoire sur la construction en zone inondable. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Des propriétaires pourront échapper au moratoire sur la construction dans les zones inondables annoncé par le gouvernement Legault, le mois dernier. Québec a confirmé, hier, que la cartographie utilisée au moment d'annoncer cette mesure était inexacte. Le 17 juin, le gouvernement Legault a annoncé une interdiction temporaire de reconstruire ou de rénover des maisons dans des « zones d'intervention spéciales » (ZIS), des secteurs jugés vulnérables aux crues. Le gouvernement veut profiter de ce répit pour revoir de fond en comble les règles qui gouvernent la construction dans les zones inondables. Ces règles ont maintes fois été décriées pour leur inefficacité au cours des dernières années. Pour délimiter les ZIS, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a recoupé des données satellitaires des inondations de 2017 et de 2019, ainsi que des photos aériennes et des données d'observation de la dernière crue printanière. Il a aussi tenu compte des cartes de plaines inondables de grande fréquence définies par les villes. À cause des nuages Or, le Ministère procède maintenant à un « ajustement » de la carte pour qu'elle « reflète plus fidèlement la réalité ». Il s'avère en effet que maintes propriétés sont ciblées par le moratoire même si elles n'ont pas été touchées par les crues. Dans certains cas, explique-t-on au Ministère, les images satellitaires utilisées pour circonscrire les ZIS n'étaient pas entièrement fiables à cause des nuages. Pour délimiter la zone touchée, les fonctionnaires ont donc dû procéder par estimation. Pierre-Luc Lévesque, porte-parole du Ministère, a indiqué qu'une nouvelle version de la carte serait rendue publique en même temps que le décret qui confirmera les modalités du moratoire. Les citoyens auront ensuite jusqu'au 19 août pour contester leur inclusion dans la ZIS.

« Si vous n'avez pas à être sous le moratoire, que c'est clair, net et précis pour tout le monde que vous n'avez pas à l'être, on ne vous empêchera pas de construire votre patio cet été, on ne vous empêchera pas d'agrandir la maison si c'était votre projet. » – Pierre-Luc Lévesque, porte-parole du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Combien de propriétaires ont-ils contesté leur inclusion dans la ZIS jusqu'ici ? Le Ministère n'a pas répondu à cette question, hier, malgré la demande insistante de La Presse. Tout au plus le Ministère a-t-il confirmé que « quelques dizaines de municipalités » l'ont joint au cours des dernières semaines pour exprimer leurs préoccupations. « Aucun bon sens » Aux yeux du Parti libéral, la délimitation de la zone touchée par le moratoire n'a « aucun bon sens ». Selon la députée Marie-Claude Nichols, dont la circonscription de Vaudreuil a été durement touchée par les inondations, cette mesure du gouvernement Legault a eu « l'effet d'une bombe » dans le monde municipal. Des centaines de citoyens ont maintenant du mal à renouveler leur hypothèque ou leur police d'assurance, dénonce-t-elle. Il leur est interdit de rénover leur maison ou même d'aménager un cabanon dans leur cour. Tout cela a une incidence majeure sur la valeur de leur propriété, et ce, même s'ils n'ont pas été touchés par les crues. « Ça crée des situations complètement ridicules et, surtout, injustifiées », a dénoncé Mme Nichols.

« C'est la moindre des choses qu'on retire ceux qui n'ont pas d'affaire à être dans la zone. Il y a une grande incohérence dans ce qui a été fait. » – Marie-Claude Nichols, députée libérale

Au cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, on dit avoir agi par prudence. « Au départ, le gouvernement a agi rapidement pour éviter qu'il y ait une course aux permis », a expliqué Bénédicte Trottier-Lavoie, porte-parole de la ministre. « Par la suite, c'est certain qu'il allait y avoir une période de consultation pour prendre en considération des facteurs qui ne l'auraient pas été dans la carte initiale. » Le gouvernement a organisé 25 soirées de consultation partout au Québec, hier. L'exercice a permis d'entendre les commentaires des citoyens et des élus municipaux sur le moratoire afin de finaliser l'étendue des ZIS. Rupture d'une digue au printemps : les résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac exigent des réponses

Agrandir Les citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, inondés par la rupture d'une digue le 27 avril, sont dans une catégorie à part par rapport à ceux d'autres zones touchées par la crue printanière de 2019. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

« J'ai besoin d'une réponse maintenant. Je veux rester, mais pas à n'importe quel prix », a lancé Diane Roy, une résidante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. « Quand va-t-on avoir les informations ? », a demandé un autre propriétaire, à propos de la baisse de valeur des maisons. Quelque 800 résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se sont entassés sur le parterre et dans les gradins de l'aréna Olympia de Deux-Montagnes pour assister à l'assemblée publique de consultation sur le projet de décret concernant la zone d'intervention spéciale. Leurs questions, cependant, touchaient davantage les conséquences de la dernière inondation et ses suites : les modalités des indemnités pour ceux qui veulent déménager, l'entretien de la digue et les assurances, notamment. Les citoyens, inondés par la rupture d'une digue le 27 avril, sont dans une catégorie à part par rapport à ceux d'autres zones touchées par la crue printanière de 2019. « Le décret, en très grande partie, ne s'applique pas à Sainte-Marthe-sur-le-Lac », a dit d'emblée le sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Jean Séguin, aussi coordonnateur de l'action gouvernementale dans la municipalité depuis le début de mai. Exception Contrairement aux résidants des autres municipalités du Québec touchés par les inondations, ceux de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auraient le droit, en vertu du décret, de reconstruire un bâtiment même s'il a perdu plus de la moitié de sa valeur à neuf. Les terrains vacants en date du 10 juin 2019 devront cependant le rester. N'en reste pas moins que les résidants présents hier ont fait entendre leurs inquiétudes de façon plus globale. Au micro, des gens ont défilé pour exprimer leur désir de déménager ou de rester tout en étant dédommagés adéquatement. Richard Cyr, propriétaire d'une maison dans la municipalité depuis les années 70, croit que le gouvernement devrait carrément racheter toutes les propriétés dans le secteur et en faire un espace vert. « Pourquoi ne pas racheter à pleine valeur toutes les propriétés ? », a-t-il demandé, sous les applaudissements. Michel Taillefer a quant à lui questionné les représentants présents sur l'entretien de la digue.

« Sur le plan de l'entretien des digues, pourquoi c'est laissé aux municipalités ? On ne serait pas ici si ça avait été vérifié et fait comme il faut. » – Michel Taillefer

Marc Croteau, sous-ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a répondu qu'il y aurait des « modifications législatives pour encadrer la gestion, la surveillance, l'entretien et le suivi » nécessaires des digues. Des citoyens ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la hausse du coût des assurances, à la suite des inondations et de la nouvelle carte. Si M. Séguin s'est fait rassurant, expliquant que des discussions sont en cours avec des institutions financières, il a précisé que le gouvernement n'impose pas les conditions aux assureurs. Une rentrée à reculons Un père, temporairement relogé dans une autre ville en raison du sinistre, s'est aussi inquiété de l'endroit où il devait inscrire son fils à l'école. Mélanie Brière, qui fait partie d'un regroupement de six familles touchées qui a interpellé le premier ministre dans le dossier, s'est aussi inquiétée de la rentrée scolaire de sa fille de 8 ans. Rencontrée avant l'assemblée, elle a confié vouloir déménager. « On ne sait pas si on l'inscrit ici ou si on va partir avant », a-t-elle dit. Pour l'instant, son conjoint et elle dorment dans la salle à manger pour laisser la chambre à leur fille, qui était installée au sous-sol. Les réponses débouleront dans les prochains jours, a assuré M. Séguin à l'assemblée. Tracé des nouvelles Zones inondables : la Beauce voit rouge

Agrandir Plusieurs Beaucerons, surtout les plus âgés, ont demandé au gouvernement de draguer la rivière Chaudière, ou de construire des bassins pour accueillir l'eau au printemps. Sur notre photo, un aperçu des inondations à Sainte-Marie, le 20 avril dernier. PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL

Le décret du gouvernement Legault sur les nouvelles zones inondables a été reçu par un barrage de critiques en Beauce. Des citoyens, des élus municipaux et même un député caquiste ont profité d'une soirée de consultation pour tirer à boulets rouges sur le tracé des nouvelles zones inondables. « Dans les cartes sur votre site, il y a des erreurs qui sont majeures et qui font paniquer des gens qui en ont assez de vivre avec ce qui s'est passé en 2019 sans se faire ajouter un stress additionnel », a lancé au micro Luc Provençal, député caquiste de Beauce-Nord, en direction des hauts fonctionnaires sur la scène. L'élu a été chaudement applaudi par les quelque 500 personnes qui s'entassaient dans une salle de Sainte-Marie. La Beauce est à cran. Elle se remet des pires inondations de son histoire. Le gouvernement a annoncé le mois dernier un décret pour créer des zones d'intervention spéciale (ZIS) où la construction et la reconstruction seront interdites ou limitées. Les ZIS regroupent les zones inondables 0-20 ans et celles qui ont été inondées en 2017 et 2019. Or, en Beauce, ces zones sont importantes, puisque les inondations du printemps dernier ont été historiques. Des élus se demandent maintenant combien ils perdront en recettes fiscales, ou si des secteurs commerciaux entiers pourront survivre. « Il y a des zones où on a échappé le pot de peinture rouge », a renchéri le député Provençal. « Ç'aurait été intéressant que les gens qui ont écrit ça fassent une visite de nos municipalités qui bordent la rivière Chaudière pour au moins comprendre la géographie, a-t-il dit. Dans certains cas, même si on veut déménager un centre-ville, ça va être impossible. » Draguer la rivière ? La soirée de consultation d'hier en Beauce - une parmi plusieurs au Québec - mènera à la publication d'un rapport la semaine prochaine. Le gouvernement entend adopter une version définitive du décret à la mi-juillet. C'est alors que les limites exactes des ZIS seront connues. « Des gens se réveillent avec leur domicile peinturé en rouge, qui doivent vous contacter, qui ont peur d'être mal reçus par les fonctionnaires », a dénoncé Jeannot Roy, maire de Saint-Joseph-des-Érables.

« Nous, on a des cartes, on a les zones, mais on n'est pas consultés. Et là, on se retrouve avec la patate chaude et on doit tempérer le chaudron ! » – Jeannot Roy