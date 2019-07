Des traitements dentaires... sans dentiste

Les limites de ce qui peut être acheté en ligne ne cessent de s'élargir. Voilà qu'il est maintenant possible de se faire redresser les dents sans jamais rencontrer de dentiste ou d'orthodontiste, au moyen d'une trousse vendue sur l'internet. Et ce, à une fraction du prix exigé en cabinet. L'américaine SmileDirectClub, fraîchement débarquée au Québec, fait-elle craindre le pire aux professionnels des dents ?

Cette façon de faire permet au SDC de casser les prix ; ses traitements sont vendus 2350 $, plutôt qu'entre 8000 $ et 9000 $ dans un cabinet de dentiste. Le D r Ruest juge que cet écart « n'est pas frustrant », car « you get what you pay for », dit celui qui voit ses patients toutes les six à huit semaines pendant environ deux ans.

« Je dirais qu'il y a deux camps. Ceux qui voient ça comme une menace et qui se disent qu'ils n'auront plus de job dans 10 ans, car tout va se faire en ligne. Et d'autres qui pensent que le modèle d'affaires n'est pas soutenable à long terme et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça », résume celui qui se positionne dans le deuxième groupe.

Le SDC « pratique illégalement la dentisterie », notamment lors de la prise des photos 3D dans ses cabinets, juge la D re Ariane Lebuis. « Nous, l'Ordre nous tape sur les doigts si on délègue les scans et les prises d'empreintes à l'hygiéniste et eux, c'est fait par n'importe qui. »

La D re Baillargeon jure que ses mises en garde ne visent pas à préserver son marché. Car en réalité, le SDC lui fait gagner des clients ! « Ça m'en amène, car ils font tellement de publicités sur les gouttières que j'ai plus de demandes qu'avant. Les gens ne connaissaient pas ça et là, ils s'informent. »

« On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi agressifs au niveau du marketing », admet la D re Baillargeon. Elle n'envisage pas pour autant de baisser ses prix. Pas plus que ses confrères Ruest et Lebuis.

Selon l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), les Québécois dont l'assureur couvre les traitements d'orthodontie seront remboursés pourvu que « le nom et le numéro d'identification d'un dentiste qui pratique au Canada » soient indiqués sur la facture. Selon un employé du SDC, ces informations sont inscrites sur la facture et il ne s'agira assurément pas d'un dentiste américain, nous a-t-il répété au bout du fil.

Le site francophone du SmileDirectClub précise que l'ensemble pour redresser les dents (avec trousse de blanchiment en prime) est livré d'un coup « dans une grosse boîte bleu-mauve ». « Plus besoin d'attendre des envois mensuels. Vous disposerez des outils dont vous avez besoin pour le sourire de vos rêves. » Le plan de traitement dure six mois en moyenne. Le prix est de 2350 $ (acompte de 300 $ avec 24 mensualités de 99 $). « Aucune vérification de crédit. Aucun formulaire à remplir. »

Il faut d'abord se qualifier, et le SDC se montre décomplexé sur son site particulièrement convivial. À la première question du formulaire, « Pourquoi souhaitez-vous redresser vos dents ? », les choix de réponse incluent « Je me marie bientôt » et « Je vais commencer un nouveau travail ». Les « bons » candidats recevront une trousse par la poste.

« On demande à monsieur ou madame Tout-le-Monde de se faire ça à la maison [la prise d'empreintes avec de la pâte], il y a un manque de précision total. Ça n'a pas de sens. C'est un acte qui demande un haut niveau de précision si on veut que les coquilles tiennent bien. »

« C'est sûr qu'ils font signer une décharge. Alors s'il y a des pertes de dents ou s'il y a des dommages au niveau de la dentition, et il peut y en avoir d'assez sérieux qui sont irréversibles, les gens, sans le savoir, signent une décharge et comme ils [le SDC] ne sont pas reconnus par l'Ordre, le public n'a aucune protection. »

« Il n'y a pas de prise de radiographie. Des fois, les gens ont des dents incluses à l'intérieur, des problèmes de racine. Et là, on vient bouger les dents sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. [...] On peut carrément perdre une dent et que l'occlusion ne fonctionne plus. »

« Quand on utilise lnvisalign, il faut poser des taquets [de petits points de colle], car il faut s'appuyer sur certaines dents, et le SmileClub ne fait pas ça. [...] Alors c'est presque impossible de déplacer les dents, et il va y avoir des effets secondaires. [...] Ça fait des traitements très limités. Alors les gens vont payer trop cher pour ce que c'est. »

Trois choses à savoir à propos de l'entreprise

Les propriétaires

Le SmileDirectClub est contrôlé par Camelot Venture Group, un groupe d'investissement privé spécialisé dans la vente au détail, notamment dans les secteurs réglementés. Ce fonds possède aussi 1 800 CONTACTS (lentilles cornéennes en ligne), Quicken Loans (prêteur hypothécaire en ligne) et Fathead (autocollants muraux). En 2016, Align - la société cotée en Bourse qui fabrique les gouttières Invisalign - a annoncé l'acquisition de 17 % du SDC pour 46,7 millions US (maintenant 19 %) ainsi qu'une entente d'approvisionnement.

La croissance

L'entreprise de « télédentisterie » a été fondée en 2014 par Jordan Katzman et Alex Fenkell. Elle est établie à Nashville, dans le Tennessee. En octobre dernier, la valeur du SmileDirectClub a été établie à 3,2 milliards US lors d'un tour de financement de 380 millions US. Le SDC se targue de représenter « 95 % de l'industrie des gouttières invisibles à la maison dirigée par des dentistes ». Jusqu'ici, 600 000 personnes auraient « transformé leur sourire » grâce à ses traitements. « Nous avons grandi pour atteindre plus de 5000 employés avec 300 emplacements SmileShop et plus à venir », mentionne son site web.

Les poursuites

L'American Association of Orthodontists (AAO), qui regroupe 18 000 orthodontistes des États-Unis et du Canada, a déposé des plaintes contre le SmileDirectClub dans divers États pour « exercice illégal de la dentisterie. » À son tour, le SDC a contesté la loi de la Géorgie et a récemment été débouté : les actes effectués dans ses SmileShop sont des actes dentaires, a statué la Cour. Le SDC a aussi menacé de poursuivre en diffamation des orthodontistes qui avaient exprimé leur opinion sur ses traitements. Les sommes évoquées étaient faramineuses ; 34 millions dans un cas, selon BuzzFeed.com. Le 2 juillet, l'AAO a exprimé ses « graves préoccupations » envers la vente directe de soins orthodontiques, « vu les 935 plaintes de clients au Better Business Bureau ».