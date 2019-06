 UPAC: deux fois plus d'enquêteurs pour examiner les fuites 

Le BEI a mené ses premières enquêtes à l'été 2016. Depuis, il n'a cessé de grossir. Encore récemment, Québec a annoncé des embauches d'enquêteurs, et selon nos informations, le Bureau compte maintenant une cinquantaine d'employés et d'enquêteurs, civils ou anciens policiers.

M e Madeleine Giauque, ancienne procureure de la Couronne et fer de lance de la lutte contre les motards durant les années 1990 et 2000, quittera la direction du BEI à la fin de son mandat, en décembre prochain.

« Lorsqu'on analyse tout ça, on peut douter que l'enquête Serment sera longue, que la Sûreté du Québec, qui a à sa tête un directeur intérimaire depuis la fin de 2016, risque d'en avoir encore un l'an prochain. On peut douter également que M. Prud'homme revienne un jour à la tête de la SQ », a confié à La Presse une source qui a requis l'anonymat, car elle n'est pas autorisée à parler du dossier.

Le salaire annuel de ces enquêteurs serait d'environ 110 000 $, en sus des heures supplémentaires, et ce traitement ne serait pas amputé en raison d'une pension existante, comme c'est le cas pour leurs collègues qui travaillent dans la section générale du BEI et qui sont employés du gouvernement, nous a-t-on dit.

Ils travaillent à l'écart de leurs collègues des enquêtes générales, à l'abri des regards, dans de nouveaux bureaux meublés et équipés à neuf, aménagés dans un édifice à deux pas des locaux originaux du BEI, place Charles-Le Moyne à Longueuil. Ils bénéficieraient de véhicules fournis.

Selon nos informations, les enquêteurs du Projet Serment, qui étaient tout au plus cinq ou six au début de l'enquête, seraient maintenant au moins une douzaine.

C'est également en raison de développements de l'enquête Serment que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a demandé à la Cour suprême de surseoir à sa décision dans le bras de fer opposant la journaliste de Radio-Canada Marie-Maude Denis et l'ancien vice-président de la firme de génie-conseil Roche Marc-Yvan Côté, accusé de complot, de fraude envers les affaires municipales et de corruption de fonctionnaire.

Me Giauque n'a pas non plus rappelé La Presse. On ignore donc les raisons de son départ. Certaines sources évoquent tant la fatigue et des raisons de santé que la satisfaction du devoir accompli. D'autres avancent une absence d'atomes crochus entre Me Giauque et un ou des ministres du gouvernement Legault.

Me Giauque a été l'une des figures de proue de la lutte contre les Hells Angels durant 20 ans. Elle a fait partie de l'équipe des procureurs impliqués dans les premiers grands procès de l'histoire du Québec, ceux de l'opération Printemps 2001. Elle a dirigé l'équipe de procureurs durant les procédures du vaste procès SharQc avant de partir prématurément pour prendre la tête du BEI et en lancer les opérations.

Autochtones et affaires internes

Sous son règne, le BEI a aussi créé, en son sein, une nouvelle section pour traiter des allégations d'agression sexuelle par des policiers de personnes d'origine autochtone. Une demi-douzaine d'enquêteurs y sont affectés.

De récentes embauches au BEI laissent également croire à certains que le Bureau des enquêtes indépendantes pourrait, à court terme, créer une équipe chargée d'enquêter sur les allégations criminelles impliquant des policiers (enquêtes spéciales), idée à laquelle s'était montré favorable Martin Prud'homme lors de son passage à la direction du Service de police de la Ville de Montréal.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.