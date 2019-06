Tornade à Gatineau, veille levée dans les Laurentides

À Lachute, Mont-Tremblant et Sainte-Agathe, « les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades », indiquait l'agence fédérale sur son site web. « Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Des images diffusées par des internautes montrent au moins une toiture détruite à Orléans, en banlieue de la capitale fédérale.

« Une tornade confirmée se trouve à l'est de Gatineau et se dirige vers l'est », a indiqué l'agence fédérale sur les réseaux sociaux, peu après 18 h. « ABRITEZ-VOUS MAINTENANT. » Quelques minutes auparavant, les météorologues avaient indiqué qu'il s'agissait d'un scénario possible, émettaient une alerte.

« À 18 h 03 HAE, les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles », indiquait Environement Canada. « L'observateur météo à l'aéroport de Gatineau a observé une tornade qui se déplaçait vers l'est.

Si vous entendez un bruit de grondement ou si vous voyez un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s'approche, abritez-vous immédiatement. »

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont diffusé des images d'un immense entonnoir blanc qui se déplace lentement. « Selon ce que l'on comprend des témoins, le phénomène se serait déplacé en direction nord-est en suivant la rivière des Outaouais et serait entré dans les marécages du côté de Gatineau, une zone de conservation au sud de la route 148. Le phénomène se serait dissipé en touchant terre », a indiqué le sergent Gaétan Lafrance, de la Police de Gatineau.

« On est en train de compléter un ratissage dans le secteur, mais pour l'instant on n'a aucun dommage à déplorer. » Gatineau a déjà été frappée par une tornade en septembre dernier.

La tempête avait entraîné l'incendie d'une école secondaire, ainsi que des dommages importants dans un quartier résidentiel densément peuplé.