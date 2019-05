 Un projet immobilier directement sur les berges à Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Joint par La Presse, l'entrepreneur André Taillon a indiqué qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour acheter la marina, sans préciser combien. Il insiste pour dire qu'il ne construira pas une tour, mais un projet intégré, sorte de petit quartier, sur une superficie d'un peu plus de 21 210 m 2 carrés (triplex de deux étages, avec rez-de-chaussée et sous-sol).

À l'hôtel de ville, aucune expertise environnementale indépendante n'a été demandée. Or, même si la marina n'est pas située en milieu humide, les eaux du lac des Deux Montagnes sont reconnues pour abriter la tortue géographique, une espèce considérée comme vulnérable, qu'on ne retrouve qu'en Amérique du Nord. Y vit aussi le dard des sables, un poisson vulnérable, dont l'habitat est perturbé par les constructions et les activités humaines.

« Quand on regarde le projet, on peut se dire un gros non, mais il faut comprendre que le tiers de notre population vit dans le secteur qui a été inondé. La Ville a déjà été en tutelle, sur le bord de la faillite, elle a besoin de ses revenus de taxes. Et, surtout, où vont aller les gens ? », se demande-t-il.

Au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on explique qu'il n'y a pas encore de moratoire sur la construction pour le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

« Cette ville faisait partie des 210 municipalités sur le territoire où une zone d'intervention spéciale a été mise en place à la suite des inondations de 2017, précise cependant Pierre-Luc Lévesque, de la direction des communications du Ministère. Cette zone d'intervention spéciale (0-20 ans) a cessé d'avoir effet le 20 janvier 2019, comme le prévoyait le décret gouvernemental. »

Le portrait pourrait encore changer. La semaine dernière, la Communauté métropolitaine de Montréal a confirmé que des experts remettaient actuellement les cartes à jour. Des annonces sont attendues fin juin pour les différentes villes touchées. Jusqu'à 1500 maisons pourraient être considérées comme inondables à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce, malgré l'annonce de la reconstruction de la digue par le gouvernement de la Coalition avenir Québec. Ces nouvelles cartes pourraient compromettre l'important projet, même si l'entrepreneur a encore espoir de commencer les travaux sous peu.

« Pour l'instant, je ne vois pas de problème. J'attends les confirmations du gouvernement. Il y en a partout, des digues, au Québec. Je me dis que ça va être encore mieux avec la nouvelle digue. »

L'avis des experts

François Anctil, professeur au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval, estime qu'il faudrait profiter des inondations pour faire un grand ménage dans toutes les façons de construire au bord de l'eau. « Dans le fond, ce n'est pas la faute aux maires ou mairesses, ils font leur job, ils veulent développer leur ville. Mais le cadre de construction a été laxiste dans le passé. On a une occasion unique de réfléchir. Le risque zéro n'existe pas, même avec une digue. Il faudrait carrément adopter un plan d'adaptation climatique. »

Danielle Pilette, professeure associée au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, estime que le projet semble aller à l'encontre des principes de la Politique provinciale de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, selon laquelle il est interdit de réaliser des constructions, des ouvrages ou des travaux sur les rives ou le littoral de lacs et de cours d'eau. Certaines réalisations peuvent toutefois faire l'objet d'une autorisation, notamment par la municipalité. Selon Danielle Pilette, tant qu'à construite, une tour en hauteur aurait été préférable à des triplex. « Avec 16 immeubles, le risque d'inondations est multiplié. Mieux vaut des stationnements au niveau du sol, avec une tour, comme à l'île Paton de Laval. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Malheureusement, on accorde des conformités pour des raisons politiques plus que techniques. »