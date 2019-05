 Sainte-Marthe: «prématuré» de promettre la reconstruction, dit Legault 

«C'est important de savoir si on peut reconstruire une nouvelle digue deux pieds plus élevée que la précédente, et ensuite être capables de prendre des décisions concernant les réparations ou les déménagements, a dit M. Legault. Mais il est trop tôt à ce moment-ci pour répondre à cette question.»

La Ville a annoncé lundi que l'opération de colmatage de la brèche était terminée. L'eau qui se trouve toujours dans les quartiers résidentiels sera évacuée dans les prochains jours.

La mairesse Sonia Paulhus a indiqué à The Gazette que les sinistrés seront autorisés à rebâtir leurs maisons. Elle mise sur la construction d'une nouvelle digue, plus haute et plus résistante, pour protéger ces habitations.

«Pacte Rivières»

QS réclame un débat d'urgence à l'Assemblée nationale pour réfléchir à des moyens d'éviter les dommages à grande échelle lors des prochaines périodes de crues.

Pour lancer la discussion, le parti a proposé mardi un «Pacte Rivières». Le plan prévoit le réaménagement des berges des rivières, la relocalisation des citoyens hors des plaines inondables et une protection accrue des milieux humides. On propose une réforme pour réduire la dépendance des municipalités à la taxation foncière. Cette situation a été montrée du doigt par plusieurs experts, car elle encourage les villes à autoriser des développements en zone inondables.

«Il faut revoir notre manière d'aménager le territoire, surtout autour des cours d'eau, et ça, c'est un grand chantier, a noté le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois. Parlez-en aux municipalités qui développent depuis des années sur un modèle qui n'est pas viable.»

Il y a 10 jours, la rupture d'une digue de glaise a provoqué un branle-bas à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En quelques minutes, les eaux du lac des Deux-Montagnes ont recouvert le tiers de la superficie de la ville.

Des centaines de maisons ont été inondées et 6000 personnes ont dû être évacuées d'urgence.

- Avec Tommy Chouinard, La Presse