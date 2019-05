 Inondations: la Croix-Rouge a récolté 3 millions pour les sinistrés 

La Croix-Rouge a récolté 3 millions dans son fonds d'urgence pour les sinistrés des inondations au Québec, ce qui permettra de remettre 600 $ par famille pour celles ayant été les plus durement touchées.

Le montant de 3 millions inclut l'aide du gouvernement de même que les sommes versées par les particuliers et les entreprises.

Lors d'un point de presse visant à faire le point sur la campagne de financement pour les victimes des inondations, le vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour le Québec, Pascal Mathieu, a précisé que le montant serait remis aux familles dont la résidence principale a subi des dommages majeurs, par exemple celles qui ont de l'eau jusque dans le rez-de-chaussée.

Les sommes seront remises aux familles qui se seront inscrites sur le site internet de la Croix-Rouge, qui communiquera avec elles dans les prochaines semaines.

Le but de cette aide est de donner un répit aux sinistrés, a expliqué M. Mathieu.

La Croix-Rouge encourage par ailleurs la population à continuer à donner généreusement, car les besoins sont encore immenses.

« Plus la population sera généreuse, plus on sera en mesure d'offrir de l'aide additionnelle », a précisé M. Mathieu.

Les inondations printanières ont frappé plusieurs régions du Québec dans les dernières semaines, notamment l'Outaouais, la Beauce, la Mauricie, les Laurentides et Montréal.

Les dernières données de la sécurité civile indiquent que le nombre de personnes évacuées est à 10 067, le nombre de maisons inondées est à 7172 et le nombre de résidences isolées se situe à 3928.