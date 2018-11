LGBTQ: plus d'argent pour la sécurité à Toronto

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé que le gouvernement verserait 450 000 $ à Fierté Toronto pour l'aider dans une initiative visant à « améliorer les relations entre la communauté LGBTQ et le système de justice pénale ».

M. Morneau, qui est aussi député de Toronto-Centre, souligne que ce financement est accordé alors que des « meurtres violents » ont eu lieu dans la capitale de l'Ontario. Il n'a pas parlé spécifiquement de Bruce McArthur, qui est accusé d'avoir tué huit hommes ayant des liens avec le village gai de Toronto.

Les membres de la communauté ont accusé la police de Toronto d'avoir bâclé ses enquêtes sur la disparition des hommes, qui ont mené à l'arrestation de M. McArthur en janvier.

Les relations entre Fierté Toronto et la police municipale sont particulièrement tendues depuis que les policiers en uniforme se sont vu interdire leur participation au défilé annuel, en 2017, relativement à l'enquête sur Bruce McArthur et à des allégations de profilage racial.

Le mois dernier, Fierté Toronto avait déclaré que les deux parties avaient fait des progrès dans leurs discussions, annonçant que les policiers seraient maintenant les bienvenus aux festivités annuelles.

« Pendant trop longtemps, la communauté LGBTQ2 a fait face à de l'injustice de la part des différentes institutions dans notre société. Le fait est que nous devons faire mieux. Ensemble, avec Pride Toronto, notre gouvernement s'engage à soutenir des communautés LGBTQ2 plus sécuritaires et plus résilientes », a affirmé le ministre Morneau dans un communiqué.