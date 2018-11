Le 10$ de Viola Desmond entre en circulation

Un nouveau billet de 10$ à l'effigie de Viola Desmond sera mis en circulation dans une semaine, un peu plus de 72 ans après son éviction de la section réservée aux Blancs d'une salle de cinéma à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

La pionnière des droits civiques et femme d'affaires est la première femme canadienne à figurer sur un billet de banque en circulation, qui affiche également une carte du nord historique de Halifax, le site d'une des plus anciennes communautés noires du Canada et là où Mme Desmond a ouvert son premier salon.

Le 8 novembre 1946 - presque une décennie avant que Rosa Parks refuse de renoncer à son siège dans un bus en Alabama - Mme Desmond a été traînée hors du théâtre Roseland par la police, arrêtée, jetée en prison pendant 12 heures et condamnée à une amende.

Il faudra 63 ans à la Nouvelle-Écosse pour offrir à Mme Desmond, qui est décédée en 1965, des excuses à titre posthume et un pardon.

Mme Desmond a été choisie après un appel de candidatures ouvert et un sondage d'opinion sur le site Web de la Banque du Canada.

La carte figurant derrière le portrait de Mme Desmond comprend le tronçon de la rue Gottingen, la rue principale de la ville où l'esthéticienne a ouvert un salon dans le cadre d'une entreprise qui allait éventuellement s'étendre à sa propre gamme de cosmétiques et à une école de beauté, ce qui lui a permis d'agir comme mentor auprès de femmes noires de partout au pays.

Le nouveau billet a été présenté à Halifax le 8 mars - Journée internationale de la femme - par le ministre des Finances Bill Morneau et le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, lors d'une cérémonie à la bibliothèque centrale de Halifax.

À l'époque, la Banque du Canada avait expliqué que la communauté dans laquelle Mme Desmond a vécu et travaillé « a été une source de soutien inestimable au cours de sa lutte pour la justice ».

Les responsables avaient ajouté que le billet de 10 $ serait également le premier billet de banque à orientation verticale au Canada, ce qui permettrait de donner une image plus visible de Mme Desmond et de le différencier des billets en polymère actuels.

La note comprend également une photo du Musée canadien des droits de la personne, un extrait de la Charte canadienne des droits et libertés et une plume d'aigle, qui, selon la Banque du Canada, représente le « chemin en cours vers la reconnaissance des droits et des libertés des peuples autochtones au Canada ».

Le nouveau billet de 10 $ s'inscrit dans le cadre d'une série d'hommages posthumes rendus à Mme Desmond au cours des dernières années.