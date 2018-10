 Michaëlle Jean défaite à l'OIF, Louise Mushikiwabo lui succède 

Sans surprise, c'est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui lui a été préférée pour prendre les rênes de l'institution.

Il y a eu « consensus » en faveur de sa candidature, selon le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

« Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF ont élu par acclamation madame Louise Mushikiwabo comme la nouvelle secrétaire génerale de la Francophonie », pouvait-on lire vendredi sur le compte Twitter de la présidence du Rwanda.

La gagnante avait derrière elle la France et de nombreux pays de l'Union africaine (UA). Même les gouvernements du Canada et du Québec s'étaient ralliés à ce qui s'était dessiné comme un consensus inébranlable à l'aube de l'ouverture du sommet.

Son opposante du Canada n'aura néanmoins jamais baissé les bras, en dépit du fait que le gouvernement fédéral lui avait signalé qu'elle devrait se rendre à l'évidence et retirer ses billes.

Combative, Michaëlle Jean a maintenu sa candidature jusqu'à la toute fin, allant jusqu'à servir, jeudi, une sérieuse mise en garde aux pays membres de l'OIF, les enjoignant à bien réfléchir avant de donner les commandes de l'OIF à la Rwandaise.

Dans un discours livré en séance plénière, elle a voulu les dissuader de céder aux « petits arrangements entre États » et demandé s'il fallait « accepter que la démocratie, les droits et les libertés, soient réduits à de simples mots » vidés de sens « au nom de la realpolitik ».

Peu avant la tenue du vote, le président rwandais Paul Kagame a tenu de durs propos au sujet de Michaëlle Jean.

« Il y a un consensus africain autour de Louise Mushikiwabo, et d'autres pays aussi... voir Michaëlle Jean leur dire que c'est la mauvaise personne qui vient du mauvais pays, c'est triste », a-t-il pesté en entrevue avec La Presse canadienne, vendredi matin.

« Ce n'est pas seulement le fait qu'elle a (tenu ces propos), c'est surtout la façon dont elle l'a fait... on pouvait voir qu'elle est amère, qu'elle est frustrée », a-t-il enchaîné.

Le gouvernement de Kigali, dont Mme Mushikiwabo est la numéro deux, a plusieurs fois été accusé par divers groupes humanitaires de bafouer les droits démocratiques et la liberté de la presse.

C'est sans compter qu'en 2010, le français a été remplacé par l'anglais à titre de langue officielle nationale au Rwanda, notamment dans le cursus d'enseignement.

Invité à commenter cet aspect, le président Kagame a offert cette interprétation : « Non, non, non. Nous n'avons rien remplacé [...] Le français est parlé et enseigné au Rwanda, et nous avons ajouté l'anglais », a-t-il argué en entrevue.

« C'était (pour composer avec la réalité) parce que beaucoup de gens dans notre pays viennent d'ailleurs et ont grandi dans des pays de langue anglaise [...] Nous continuons à faire la promotion de la langue française [...] et nous le faisons de la même manière avec l'anglais », a poursuivi le dirigeant, qui s'exprime en anglais.

Calcul stratégique

Selon des observateurs, un calcul géopolitique est entré en ligne de compte dans la décision d'Ottawa : en choisissant de se ranger dans le camp africain, le gouvernement Trudeau songerait aux votes de l'Afrique dans sa quête d'un siège au Conseil de sécurité, en 2020.

Les pays africains composent la vaste majorité des 54 États et gouvernements membres de l'OIF. Aux Nations unies, ils représentent plus du quart des pays membres.

Il y avait aussi la relation avec le président français Emmanuel Macron à considérer.

Le locataire de l'Élysée cherche à rétablir la sphère d'influence de son pays en Afrique - et dans son discours de jeudi, il a insisté sur le fait que l'avenir de la francophonie passe par l'Afrique.

Il a aussi souligné à gros traits, dans cette allocution-fleuve de plus de 40 minutes, son appréciation de certaines initiatives canadiennes en matière de promotion de la langue.