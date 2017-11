Club Med proposera les Seychelles en 2020

Le groupe, détenu par le conglomérat chinois Fosun depuis 2015 et positionné sur les vacances haut de gamme, avait annoncé début 2017 une accélération de ses ouvertures en France et à l'étranger. Il prévoit ainsi d'ouvrir «trois à plus de cinq» clubs par an dans le monde d'ici à 2020.

Après ses récentes annonces d'ouverture de nouvelles destinations - Vietnam, Sri Lanka et Québec -, le Club Med a annoncé mercredi qu'un nouveau village, classé 5 «Tridents» et ouvert toute l'année, serait proposé pour 2020 au coeur du parc national marin de l'île Sainte-Anne dans l'archipel des Seychelles.

Situé à 30 minutes de l'aéroport international de Mahé, ce club sera «particulièrement accessible pour la clientèle internationale, notamment européenne et asiatique».

L'établissement, «entre jardins tropicaux et océan Indien», sera doté de 295 chambres et bordé par trois plages de sable blanc, a précisé un porte-parole à l'AFP.

Pour ce projet, le Club Med s'est associé au groupe hôtelier NMH, qui exploite notamment les hôtels Beachcomber, dont un établissement à Saint-Anne va bénéficier d'un investissement de près de 70 millions d'euros pour établir le nouveau village.

Cette ouverture «participera au développement de l'économie locale avec la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant d'emplois indirects», selon le groupe.

Le pionner des villages-vacances français - dont le premier avait ouvert dans les années 1950 - est présent dans plus de 40 pays.