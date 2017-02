Le Sud séduit les voyageurs même si le froid se fait discret

Réserver pour la relâche

Par ailleurs, près d'un mois avant la semaine de relâche scolaire, dénicher des aubaines devient plus ardu. Reste- t-il encore de la place? «Oui, grâce à un certain surplus d'offres sur le marché», a répondu par courriel Sam Char, vice-président à la direction de Sunwing au Québec.

«Il y a quand même une pression à la hausse des prix, car les voyageurs québécois, canadiens et de partout dans le monde désirent souvent les mêmes dates et propriétés dans les destinations soleil.»

Du côté d'Air Transat, on indique qu'il y a moyen de trouver des forfaits intéressants du côté de Cayo Coco et de Cayo Santa Maria, à Cuba. Au moment de publier, on affichait des séjours tout inclus à destination de Cayo Coco à un prix allant de 1359 $ à 2000 $ par adulte pour six jours pendant la semaine du 5 mars. Au Club Med, Julien Laurent, chargé du marketing et des communications au Canada, confirme qu'il reste encore quelques places dans les villages de Sandpiper Bay, en Floride, ainsi qu'à Ixtapa et Cancún, au Mexique. «Mais nous encourageons les voyageurs à vite réserver. Il reste peu de chambres offertes.»