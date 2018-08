Mieux-être: escapade à Mont-Saint-Hilaire

Après avoir acquis ce spa en 2014, le Strøm a dû composer avec un incendie majeur qui a détruit une grande partie des lieux à la fin de 2016. Le tout a donné l'occasion de complètement reconstruire le bâtiment d'accueil et le bistro, tout en agrandissant l'aménagement du terrain situé au pied du mont Saint-Hilaire.

En plus de plusieurs bains chauds et froids, des saunas et bains vapeur, le spa compte une grande piscine, une yourte de détente, une station d'exfoliation au sel, une salle de détente plongée dans le noir avec chaises infrarouges et une grande salle panoramique avec vue sur la montagne.