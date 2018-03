Vieux-Québec: les belles nuits de l'avent

Marché du Vieux-Port: deux coups de coeur

> Les beignets de Claire Croteau, l'une des doyennes du marché. On les mange nature encore tout chauds ou encore saupoudrés de sucre glace, voire d'un glaçage au chocolat.

> Les gâteaux débordants de fruits et de noix de l'artisan Toque et Tablier, à Sainte-Cécile-de-Milton. Les plus classiques gâteaux au rhum côtoient les saveurs plus étonnantes: figues, bière noire et chocolat noir ou encore matcha, poires et vodka. Le gâteau au rhum vieilli cinq ans est à se damner...

Cipaille chez l'antiquaire

Dans le secteur du Vieux-Port, derrière une porte verte quasi anonyme, travailleurs du coin et touristes s'entassent depuis 40 ans pour profiter de la cuisine roborative du Buffet de l'antiquaire. Sur le menu, au milieu des burgers et des assiettes déjeuners, quelques perles: cipaille, ragoût de boulettes et de pattes de cochon, soupe aux pois. De la cuisine québécoise savoureuse et sans prétention, généreuse comme celle d'une grand-maman qui craint toujours que ses oisillons ne meurent de faim... Parfait pour affronter les grands froids.

Le Buffet de l'antiquaire, 95, rue Saint-Paul, lebuffetdelantiquaire.com

Madame Gigi

Une confiserie de la rue du Petit-Champlain fréquentée pour ses chocolats chauds et ses fudges, mais aussi pour ses bonshommes en pain d'épices et ses maisons couvertes de bonbons multicolores.

Madame Gigi, 84, rue du Petit-Champlain, chocolateriegigi.ca

Mlle Cupcake

Vrai, cette boutique est loin du Vieux-Québec, mais le détour par le quartier Sillery vaut largement la peine pour les amoureux de cupcakes. Les pâtisseries de Nathalie Têtu sont merveilleusement décadentes, joliment décorées pour Noël et, mieux encore, garanties à 100 % sans traces de noix ni d'arachides. Car tout ici est fait maison, jusqu'à la moindre décoration!

Mlle Cupcake, 1660, rue de Bergerville, mllecupcake.com