Escapades aux champs

Artichauts et cerises de terre

Ferme La Fille du Roy (Montérégie)Bonne nouvelle pour les amoureux de l'artichaut : en plus de le cuisiner et de le manger, ils peuvent également le cueillir. La ferme La Fille du Roy serait l'un des seuls endroits au Québec où les gens peuvent se rendre eux-mêmes au champ pour le récolter, et ce, depuis neuf ans. «Ce n'est pas très connu, croit Josée Roy, copropriétaire de la ferme. Mais les gens sont assez fascinés.» En arrivant sur place, les employés de la ferme prennent le temps d'expliquer aux cueilleurs comment choisir ce mystérieux bouton de fleur. On leur donne également des astuces pour le conserver et le cuisiner. Et tant qu'à être sur place, on en profite pour s'approvisionner en cerises de terre, aussi cultivées à la ferme.

1920, rang Saint-Simon, Sainte-Madeleine