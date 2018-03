Trésors choisis dans les musées

Stéphanie Morin

La Presse La Presse Hors du circuit des grands musées, les plus petits établissements muséaux de Montréal recèlent de trésors méconnus. Pour découvrir six d'entre eux à l'aube de la relâche, on vous présente six artefacts uniques, ludiques, d'une grande richesse historique ou carrément émouvants, choisis par l'équipe de conservation de chaque musée.

Agrandir Musée Redpath à l'Université McGill. La momie égyptienne de la femme de Thèbes est particulièrement impressionnante. Photo François Roy, La Presse

Musée Redpath

La momie de Thèbes Indiana Jones se sentirait comme à la maison en entrant au musée Redpath : les vitrines anciennes débordent d'objets fabuleux rapportés des quatre coins du monde, dont trois momies égyptiennes. Celle de la femme de Thèbes est particulièrement impressionnante, avec son cercueil de bois plâtré très coloré, couvert de la tête aux pieds de hiéroglyphes et de scènes de vie égyptienne. Le corps de la femme (âgée entre 30 et 50 ans à sa mort), qui a vécu entre l'an 230 et l'an 380 de notre ère, est gardé à l'abri des regards, « mais des examens de tomodensitométrie et l'utilisation de techniques médicolégales ont permis en 2012 une reconstitution faciale de la défunte », explique Annie Lussier, conservatrice de la Galerie des cultures du monde. Expérience stupéfiante s'il en est que de plonger les yeux dans ceux de cette femme aux cheveux grisonnants, qui est née, a vécu et est morte en Égypte, mais qui repose depuis 1859 si loin de chez elle, à Montréal. Quel voyage elle a fait ! Le musée Le musée Redpath est le plus vieux musée d'histoire naturelle de la province. Inauguré en 1882, cet établissement de recherche, situé au coeur du campus de l'Université McGill, compte une impressionnante collection minéralogique, d'imposantes reproductions de squelettes de dinosaures et des objets culturels provenant des cinq continents. 859, rue Sherbrooke Ouest

Agrandir Musée Stewart. Il serait donc possible que le roi François 1er lui-même, au pouvoir à l'époque, ait possédé ce globe délicat. Photo François Roy, La Presse

Musée Stewart

Le globe céleste « Blois, 1533. » Cette inscription laissée au poinçon sur le globe céleste fait rêver Sylvie Dauphin, conservatrice en chef des collections au musée Stewart. Car Blois était un des lieux de résidence de la royauté française en 1533. Il serait donc possible que le roi François 1er lui-même, au pouvoir à l'époque, ait possédé ce globe délicat, entièrement fabriqué de bronze doré et présentant 48 constellations de la voûte céleste... « Ce roi français était un grand humaniste qui a reçu Leonard de Vinci ; il aurait pu commander ce globe, de toute évidence très luxueux avec ses colonnes et ses chérubins... Le globe appartenait assurément à un prince ou un seigneur très fortuné », dit Mme Dauphin. Peu importe qui l'a jadis possédé, cet objet a exigé des centaines d'heures d'un minutieux travail de ciselure. « Il n'existe que trois globes du genre répertoriés dans le monde. » L'un est en Allemagne, un autre est en Grande-Bretagne. Et le troisième est à Montréal. Le musée Installé dans un ancien dépôt militaire fortifié par les Britanniques dans l'île Sainte-Hélène, le musée Stewart regroupe des centaines d'artefacts qui témoignent de l'influence des civilisations européennes en Amérique du Nord et de la vie quotidienne en Nouvelle-France. Dans le lot, des cartes anciennes, des armes, mais aussi une immense maquette interactive de Montréal au XVIIIe siècle et un coffre rempli de costumes à essayer. À savoir : l'accès au musée est gratuit en tout temps pour les moins de 12 ans. 20, chemin du Tour-de-l'Isle, Montréal Pour la relâche Deux activités extérieures sont au programme pour la relâche, soit des joutes de curling comme au XVIIIe siècle et une visite guidée de l'île Sainte-Hélène en raquettes. Réservations obligatoires.

Musée de l'holocauste Montréal

Le coeur d'Auschwitz Il tient dans la paume d'une main, mais lorsqu'on le déplie, ses feuilles en forme de coeur s'ouvrent comme un trèfle à quatre feuilles. Et c'est sans conteste l'un des objets les plus émouvants qu'on puisse voir au Musée de l'Holocauste Montréal. Ce calepin en forme de coeur a été offert à Fania Fainer, pour célébrer ses 20 ans. Banal ? Pas quand la scène se déroule en 1944 dans le camp d'Auschwitz et que Fania est esclave dans une usine d'armements. « C'est une amie, Zlatka Pitluk, qui a fabriqué le coeur avec du tissu découpé dans sa chemise, du fil volé et de la colle faite de mie de pain mâchouillée », explique Audrey Licop, coordonnatrice aux événements et aux communications du Musée. Dix-huit autres prisonnières y ont inscrit leurs voeux dans un geste d'espoir et d'humanité qui tranchait avec leur lieu de détention. Mieux, elles ont aidé la jeune femme à protéger ce trésor des yeux des kapos. « Fania a déjà dit que sans ce coeur, elle n'aurait pas survécu ; que ce geste de solidarité à son égard lui a donné la force de continuer. Pendant la Marche de la mort, elle a d'ailleurs caché le calepin sous son aisselle. Les prisonnières ont continué à se le passer et à y inscrire des messages, en quatre langues. » Le préféré de Fania, écrit en polonais : Liberté, liberté, liberté. Le musée L'exposition permanente du Musée de l'Holocauste Montréal raconte, par le truchement de plusieurs photos, objets et documents d'archives, la vie des communautés juives avant, pendant et après l'Holocauste. 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal Pour la relâche Aucune activité spéciale n'est organisée expressément pour la relâche, mais le musée propose trois parcours de visites sur tablettes ou téléphones intelligents et l'un d'eux concerne la vie des enfants et des adolescents pendant l'Holocauste. L'application est gratuite, peut être téléchargée avant la visite et s'adresse aux 11 ans et plus.

Agrandir . Photo François Roy, La Presse

Musée Dufresne-Nincher

Le piano rococo Il trône dans le grand salon où jadis, Marius Dufresne et sa femme Edna Sauriol recevaient leurs invités dans les années 20. Sur l'instrument de bois marqueté et d'ivoire, l'artiste Alfred Faniel a peint ici des angelots, là des fleurs, du placage en trompe-l'oeil ou des scènes pastorales. Du pur rococo ! « C'est une pièce rare, explique Manon Lapointe, directrice générale du musée Dufresne-Nincheri. Ce modèle de piano quart de queue Baldwin a d'ailleurs été montré en 1900 et 1904 aux expositions universelles de Paris et de Saint-Louis, où il a gagné des prix. » Inspiré de Petit Trianon de Versailles, le bâtiment vaut aussi la visite, avec ses meubles d'époque et ses nombreuses fresques. Fresques qui, pour la petite histoire, ont été recouvertes de gouache par les Pères de Sainte-Croix en 1948, lorsque ces derniers ont ouvert en ces lieux un externat pour garçons. « Ils ne voulaient pas que les nus nuisent aux études des élèves ! », lance Manon Lapointe. Le musée Situé à un jet de pierre du Stade olympique, le musée Dufresne-Nincheri est installé dans un bâtiment d'inspiration beaux-arts achevé en 1918. Les pièces ont été restaurées et meublées pour recréer l'ambiance qui régnait ici dans les années 20 et 30, lorsque les frères mécènes Oscar et Marius Dufresne recevaient chez eux le gratin culturel de Montréal et d'ailleurs. 2929, avenue Jeanne-d'Arc, Montréal

Agrandir . Photo François Roy, La Presse

Musée des maîtres et artisans du Québec

Les bonshommes dansants Ils ont l'air bien sages, ces bonshommes de bois colorés, musiciens et danseurs au garde-à-vous en attendant l'arrivée du prochain set carré. Mais dès qu'un pied humain se met à taper sur la planchette qui leur sert de plancher, toute la bande s'anime et la gigue est lancée ! Si le nom du créateur de ces marionnettes à planchette s'est perdu avec le temps, on sait que cette oeuvre d'art populaire a été conçue vers le milieu des années 50. « C'est une oeuvre ludique très ancrée dans le folklore québécois, celui des gosseux de bois et des violoneux », lance Fanny Luquet, responsable des communications au Musée des maîtres et artisans du Québec. « Les bonshommes dansants de ce genre étaient très populaires au XIXe siècle dans les régions rurales du Québec et ont connu un regain de popularité dans les années 70. On trouvait souvent un ou deux bonshommes sur ces planchettes, mais celle-ci est très élaborée, avec sept personnages. » Le musée Le Musée des maîtres et artisans du Québec a pour mission de mettre en valeur les objets faits à la main au Québec, du XVIIe siècle à aujourd'hui. Plus de 300 objets - meubles, textiles, verre soufflé... - sont exposés dans l'ancienne (et magnifiquement conservée) chapelle qui abrite le musée. 615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent

Agrandir . Photo François Roy, La Presse

Musée des ondes Émile Berliner