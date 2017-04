Des produits locaux à l'aéroport

Or, voilà qu'il est désormais possible de déguster des pâtes fraîches, des pâtisseries signées Première Moisson, des fruits et légumes frais et du fromage Alfred Le Fermier avant d'attraper son vol à Montréal-Trudeau.

Deux restaurants de l'enseigne européenne Bistrot - les premiers en Amérique du Nord - viennent d'y ouvrir leurs portes.

Le concept vise notamment à mettre en valeur les marques locales. Ces deux comptoirs sont situés après les postes de sécurité, près des portes 48 et 59.