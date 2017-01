Hôtel Renaissance: vivre Montréal avec style

L'hôtel Renaissance se trouve - lui aussi, dira-t-on - dans le Montréal qui bouge. On sort et on est là, dans ce coeur marchand et artistique qui fait battre la ville.

À l'extérieur, ce sont les boutiques de la rue Sainte-Catherine, le Quartier des spectacles, la Place des Arts, la Maison symphonique et les nouveaux restaurants qui ouvrent leurs portes.

À l'intérieur, c'est comme si l'hôtel de 120 chambres et 22 suites se voulait le prolongement de cet esprit un peu festif, éclectique et raffiné à la fois. On le sent dès qu'on y met les pieds, dès le hall qui évoque Montréal par temps de festivals, surtout avec ses balançoires.

On y trouve aussi des poufs de couleur et des divans de cuir où feuilleter les magazines mis à notre disposition. Le soir venu, une estrade domine la grande salle aux murs couverts de photos et de murales, véritables oeuvres d'art, où des DJ viennent mettre de l'ambiance.

Aux étages, on découvre des chambres spacieuses, décorées avec goût, dans un souci minimaliste. Ainsi, le voyageur ne trouvera qu'un seul tiroir pour ranger ses vêtements dans le mobilier en chêne, mais il pourra lire confortablement dans un récamier du XXIe siècle, avec table coulissante pour poser son café. Sur les murs, des oeuvres d'artistes locaux - un souci partout dans l'hôtel - ajoutent au décor. Et ne cherchez pas le plafonnier qui éblouit d'un seul clic: des luminaires sont disposés tout autour de la pièce pour ajuster l'ambiance au gré des humeurs.

Les fenêtres gardent à distance la plupart des bruits du centre-ville. Toutefois, les chambres qui donnent sur la ruelle Palace sont plus bruyantes, révélant parfois la vie urbaine nocturne, comme le bruit des bouteilles vides qu'on lance dans les bacs de recyclage et le moteur du camion qui les ramasse aux petites heures. Les dormeurs au sommeil fragile feraient bien de demander une chambre aux étages supérieurs, donnant sur les rues Robert-Bourassa ou Cathcart.