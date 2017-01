Montréal, l'endroit pour magasiner

1. La rue Sainte-Catherine

Impossible d'ignorer la rue commerçante la plus importante de Montréal! Des centaines de boutiques se retrouvent sur cette artère bigarrée, que l'on arpente de la Place des Arts jusqu'à l'avenue Atwater, vers l'ouest, ou en sens inverse. On y trouvera de grandes marques qui y ont leurs magasins phares, comme Birks et La Baie d'Hudson, logés dans de superbes immeubles historiques, ou Simons et Apple avec leurs vitrines toutes de verre. On y voit aussi des magasins qui ne se trouvent nulle part ailleurs au Québec. Pensons à COS et Anthropologie, situés un peu en retrait, rue de la Montagne. On y fera aussi de petites découvertes en s'attardant aux portes qui mènent parfois aux étages supérieurs. Dès janvier 2018, d'importants travaux, qui doivent durer quatre ans, changeront l'allure de la rue: cette année est donc l'occasion de s'y balader sans trop d'entraves.

Stations de métro: Place-des-Arts, McGill, Peel, Guy-Concordia, Atwater

2. Le boulevard Saint-Laurent (entre Laurier et Bernard)

Ceux qui cherchent des boutiques inédites remonteront la Main, au nord de l'avenue Laurier, où se trouve une agréable concentration de petits commerçants. Pour les vêtements, on pense à la boutique Unicorn, avec les créations de plusieurs designers montréalais. Quelques portes plus au nord, la boutique Vestibule offre des accessoires pour la maison, mais aussi des vêtements et des objets pour les enfants. Non loin, la toute nouvelle boutique Deux Lions, qui partage son local avec une lunetterie, propose des bijoux de la petite entreprise du même nom, mais également plusieurs produits fabriqués à Montréal. Ne manquez pas les boutiques des créateurs de sacs Lowell ainsi que des designers Mylene B et Atelier B, presque à l'angle de la rue Bernard. Redescendez un peu vers le sud, rue Saint-Viateur, pour finir cette virée dans le Mile End avec un café au très montréalais Olimpico.

Station de métro: Laurier