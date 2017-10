Au Triton, sans canne ni fusil

Les lieux

Magiques, tout simplement. La Seigneurie du Triton, que l'on appelle affectueusement le Triton, n'est accessible que par bateau. Les visiteurs qui s'y rendent par la route doivent laisser leur véhicule dans un stationnement et prendre une navette. Après une quinzaine de minutes sur l'eau, les bâtiments principaux, dont le majestueux Club House, apparaissent au bord de la rivière Batiscan. À cet instant précis, on se demande bien quel fou a eu l'idée d'installer là une pourvoirie en 1893. Et on devine qu'on y trouvera, en version authentique, ce que plusieurs essaient de reproduire, en vain.

L'histoire

Le fou en question était Alexander Luders Light. Il a mis la main sur ce vaste territoire qui comprenait 200 lacs. Au départ, le Triton Fish and Game Club comptait 300 membres qui payaient 150 $ par année. Une fortune, mais l'endroit était chic. Il a attiré les présidents Theodore Roosevelt et Harry Truman, les membres de la famille Rockefeller et Molson et même Winston Churchill. On les imagine prendre un digestif sur le bord du feu dans le salon principal. Le Triton possède un territoire exclusif de pêche de plus de 45 km2, comportant 12 lacs et une rivière.

La contemplation

Si on va au Triton pour pêcher et chasser, l'endroit attire aussi beaucoup les familles, l'été, et les groupes de Français, l'automne, pendant les couleurs. S'y faufiler à deux est absolument formidable, car tout invite à la contemplation de cet endroit béni des dieux. Il est possible de sillonner les lacs, ou simplement les sentiers à la découverte de champignons. Un forfait «villégiateur» est offert à partir de 145 $ par jour, par personne, incluant les repas. Il faut réserver plusieurs mois d'avance pour les week-ends d'automne, car les places s'envolent rapidement.