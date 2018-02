Plonger dans l'histoire de la région des Laurentides

Le Musée du ski des Laurentides est un secret bien gardé qui a pignon sur rue à Saint-Sauveur. On y apprend plein de choses sur l'évolution des Laurentides et le développement du ski. Parfait pour une journée trop mouillée ou trop froide pour pratiquer le sport.

L'histoire est racontée par l'entremise d'objets, d'outils et de vêtements d'époque, de photos, de vidéos et de documents.

Les Laurentides et le ski sont tricotés serré depuis une centaine d'années. C'est cette histoire jalonnée d'efforts, d'essais, de « fouilles » et de réussites que le Musée du ski des Laurentides nous invite à découvrir, dans le cadre de son exposition permanente.

PEU PROPICE À L'AGRICULTURE

Établi dans une ancienne caserne de pompiers de Saint-Sauveur, le Musée retrace l'évolution des Laurentides, de la colonisation jusque vers 1982. Peu propice à l'agriculture, cette région de roches et de montagnes est devenue un lieu de villégiature et un rendez-vous pour les adeptes de sports d'hiver. L'histoire est racontée par l'entremise d'objets, d'outils et de vêtements d'époque, de photos, de vidéos et de documents.

VENUS DE NORVÈGE

Ce sont des Norvégiens qui, les premiers, ont apporté des skis au Québec, dans la dernière moitié du XIXe siècle. Les très longues planches de bois ont livré une vive concurrence aux raquettes, qui étaient utilisées jusqu'alors pour se déplacer en forêt, comme le faisaient les Amérindiens.

EN VILLE

C'est d'abord dans les villes qu'on s'est mis à pratiquer le ski. Sur le mont Royal à Montréal, sur les plaines d'Abraham à Québec et au parc de Rockcliffe, à Ottawa. Cela consistait principalement à se promener sur une surface plane, et parfois à monter une pente à pied, puis la descendre. On skiait sans bâton au début, pour ensuite passer à un bâton, puis à deux, comme on le fait encore aujourd'hui.

UN PRÉCURSEUR : LE CHALET COCHAND

En 1911, Émile Cochand, champion et instructeur de ski dans l'armée suisse, débarque à Sainte-Agathe-des-Monts avec une centaine de paires de skis, des bobsleighs et des luges. Il donne des cours aux clients de l'hôtel Laurentide Inn. Quatre ans plus tard, il acquiert une propriété entre Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite, qu'il transformera en centre de ski. Le Chalet Cochand a été le premier centre de ski à voir le jour dans le coeur des Laurentides.

LES TRAINS DE NEIGE

La pratique du ski est devenue si populaire dans les Laurentides qu'en 1927, les compagnies CP et CN mettent des trains en service pour les skieurs, les fins de semaine.

Durant l'hiver 1927-1928, le CP transporte 11 000 skieurs dans les Laurentides.

En 1938-1939, ce sont 111 777 skieurs qui empruntent 299 trains spéciaux du CP. La popularité des automobiles aura ensuite raison des trains de neige.

PREMIER REMONTE- PENTE

Le garagiste Moïse Paquette, de Sainte-Agathe, et le skieur Alex Foster, de Montréal, auraient inventé à peu près au même moment, vers la fin des années 20, un remonte-pente qu'on appellera le « ski-tow. » Le skieur s'agrippait à une corde de chanvre qui, elle, était actionnée par un moteur de voiture, comme on le voit ici.

LE CURÉ LABELLE ET JACKRABBIT

Le curé Antoine Labelle, le norvégien Herman Smith-Johannsen, dit Jackrabbit, l'homme d'affaires Édouard Masson et bien d'autres ont contribué à façonner l'histoire des Laurentides. Ils ont leur place au Musée.